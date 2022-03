La solution primée Virtual Fiber® RDL-3000 de Redline sera déployée pour relier neuf champs d'exploration et de production pétrolières et gazières éloignés dans la mer de Chine méridionale.

TORONTO, 2 mars 2022 /CNW/ - Redline Communications Group Inc. (« Redline Communications ») (TSX:RDL), un fournisseur de premier plan d'infrastructures pour données d'importance critique en régions éloignées/difficiles d'accès, a annoncé aujourd'hui que Thien Phuc Equipment Material Company Limited a choisi la solution Virtual Fiber® de Redline pour soutenir les opérations d'une importante entreprise d'exploration pétrolière et gazière au Vietnam.

La solution primée RDL-3000 de Redline sera déployée afin de fournir une connectivité sans fil à grande vitesse et à grande portée pour neuf champs d'exploration et de production éloignés, situés dans la mer de Chine méridionale.

« Le système RDL-3000 de Redline fournit la solution d'infrastructures de données hautement renforcée, à faible latence et à grande capacité dont cette entreprise a besoin pour mener ses opérations dynamiques dans la mer de Chine méridionale, a commenté Richard Yoon, chef de la direction de Redline Communications. Redline est fière de fournir des solutions de connectivité puissantes et complètes qui permettent aux entreprises d'exercer leurs activités en toute sécurité et fiabilité dans certains des endroits les plus isolés au monde et dont la logistique est complexe. »

« Pour ce chef de file particulier responsable de l'exécution de projets pétroliers et gaziers au Vietnam, il était impératif que nous trouvions un partenaire qui fournirait des solutions de connectivité sans fil fiables et très performantes ainsi que des produits conçus pour être utilisés dans des endroits isolés, a déclaré M. Nguyen Huu Cuong, directeur de Thien Phuc Equipment Company Limited. Nous avons constaté que Redline répondait parfaitement à ces exigences grâce à sa solution RDL-3000 qui fournit une connectivité haute vitesse fiable et sécurisée dans des environnements difficiles, soutenue par l'expertise de l'équipe dans l'industrie pétrolière et gazière. »

À propos de Redline Communications

Redline Communications (TSX: RDL) conçoit et fabrique des réseaux sans fil puissants de grande étendue pour les applications indispensables dans des endroits problématiques. Les réseaux de Redline sont utilisés par les sociétés pétrolières et gazières en zones côtières et extracôtières, par les sociétés minières dans le cadre d'opérations en surface et sous terre, par les municipalités afin de surveiller à distance les infrastructures, et par les fournisseurs de services de télécommunications spécialisées afin d'offrir des services de première qualité. Des centaines d'entreprises de partout dans le monde se fient à Redline pour élaborer, planifier et mettre en place des réseaux fiables, résistants et sécurisés pour les besoins de communication relatifs à l'IdO, à la voix, aux données et à la vidéo. Pour obtenir plus d'informations, visitez le www.rdlcom.com.

