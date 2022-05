Il est particulièrement intéressant de noter les caractéristiques HDR (high dynamic range) des modèles M550, qui ouvrent la porte à la technologie supérieure du 4K gérée par l'IA de Toshiba TV. Les algorithmes d'IA parfaitement maîtrisés font pénétrer le spectateur dans une réalité organique de couleurs naturelles.

À l'intérieur de l'écran, des zones d'atténuation localisées viennent restaurer avec précision les textures fines, travaillant en temps réel pour détecter et reconstruire tout détail potentiellement imparfait; l'expérience de visionnement est ainsi à l'abri de défauts indésirables au niveau de la qualité de l'image.

Et comme si ce n'était pas suffisant, la Dolby Vision vient ajouter sa touche magique à la série M550, en parfaite osmose avec la technologie supérieure du 4K. Conçu en respectant les plus stricts critères de performance, la Dolby Vision optimise automatiquement et spontanément le contenu, vérifiant chaque scène jusqu'au plus petit détail pour s'assurer que les images procurent le potentiel promis, et ce tout au long de votre expérience et en restant fidèle à la perception la plus naturelle.

En complément de la qualité d'image exceptionnelle, la qualité audio va elle aussi en éblouir plus d'un. Grâce au nouveau système REGZA Power Audio, chaque fréquence est cajolée pour recréer une réalité naturelle, celle-ci secondée par le raffinement acoustique du Dolby Atmos pour faire éclore une expérience viscéralement immersive - et le plus pur plaisir acoustique qui soit.

Grâce à la technologie 4K à la fine pointe - qui permet à la Dolby Vision d'atteindre le summum en matière d'image - et à la maestria ambiophonique du REGZA Power Audio, les téléviseurs M550 démontrent l'engagement de Toshiba TV à offrir une expérience de visionnement non seulement abordable, mais aussi remarquable en termes de caractéristiques offertes par rapport aux modèles haut de gamme de la marque.

Pour en savoir plus sur la série M550 ou les plus récents produits de la marque offrant une expérience cinématographique hors du commun, suivez Toshiba TV sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

(Note : le système REGZA n'est pas disponible au Brésil)

