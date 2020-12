Une identité distinctive pour le futur pont de l'Île-aux-Tourtes

MONTRÉAL, le 18 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'énoncé de la vision architecturale élaborée en collaboration avec le milieu pour le nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes est dévoilé par le gouvernement du Québec.

« Le futur pont de l'Île-aux-Tourtes sera une infrastructure durable présentant une architecture distincte qui misera sur une intégration harmonieuse au paysage, dans un souci de respect de la qualité du milieu naturel environnant. Le traitement architectural et les aménagements contribueront à améliorer l'expérience de parcours des usagers du pont et la perception de l'infrastructure. »

Cet énoncé sera au cœur des réflexions qui mèneront au développement du concept final.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a souligné le caractère particulier et inspirant de la démarche de consultation sur l'architecture.

Rappelons que cette démarche participative est en cours depuis 2019. Après une consultation en ligne et une table de discussion, le Ministère a mis sur pied, en 2020, un comité consultatif spécifiquement consacré à l'architecture afin de tirer profit des compétences d'experts externes. Dans la poursuite des activités portant sur l'architecture du nouveau pont, les citoyennes et citoyens sont invités à s'exprimer lors de la consultation publique en ligne qui se tient du 17 décembre 2020 au 18 janvier 2021.

Citation

« L'implication de citoyens, d'organismes et d'experts a permis d'élaborer des orientations à l'image du milieu. Celles-ci guident maintenant les architectes et ingénieurs dans l'élaboration du traitement architectural du futur pont. Grâce à cette démarche de consultation proactive, qui offre une occasion incontournable à la population de s'exprimer, le futur pont sera porteur d'une identité distinctive, à l'image du secteur et des citoyens. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le pont de l'Île-aux-Tourtes est situé dans l'axe de l'autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40) et permet de relier l'île de Montréal (village de Senneville ) à la région de la Montérégie (ville de Vaudreuil-Dorion ).

) à la région de la Montérégie (ville de ). 87 000 véhicules y circulent chaque jour (données de 2019).

Ce pont a été mis en service en 1965 et doit maintenant être reconstruit, afin d'assurer la pérennité du lien interrives.

La solution retenue est un nouveau pont au nord du pont actuel, avec trois voies de circulation par direction, un accotement adapté à l'utilisation par les autobus seulement et une piste polyvalente.

Le projet de reconstruction est assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Le Ministère prévoit publier l'étude d'impact sur l'environnement du projet en 2021.

Liens connexes

Participez à la consultation sur l'architecture.

Consultez la page Web sur le pont de l'Île-aux-Tourtes.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Renseignements: Source : Éric Laporte, Directeur des communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724