Une grande innovation développée au Québec avec un « ADN » qui réunit le E-commerce et le marketing de proximité!

Avec un réseau de plus de 70 bornes installées au Québec, principalement dans les hôtels, centres de foires, restaurants, bureaux touristiques, arénas, centres de loisirs et concessionnaires. C'est un achalandage ciblé de plus de 3,9 millions de clients potentiels par année, seulement pour la phase 1. La fusion avec notre plateforme de E-Commerce offrira un nouveau canal de ventes aux PME d'une région .

Nous avons profité de l'année 2020 pour accélérer notre processus de développement et finaliser notre phase 2. Nous pouvons maintenant offrir aux PME du Québec toutes les options de ventes en ligne et de marketing de proximité; la gestion des ventes, la livraison, le ramassage en magasin, les statistiques, la fidélisation, le support client et un réseau national de bornes dynamiques.

Notre ADN est de promouvoir l'économie et les achats locaux. Nous sommes actuellement en négociation avec des villes, des régions, ainsi que le gouvernement puisque des outils ont été développés spécifiquement pour dynamiser leurs attraits aux visiteurs locaux et extérieurs, accentuer la promotion et augmenter les ventes de ses commerçants. Tout ceci est possible en mode Public ou Privé.

Il suffira d'un seul « clic » à partir de votre téléphone mobile ou de votre ordinateur pour vous connecter à une borne et accéder à son contenu ou faire des achats en ligne.

Renseignements: Tél. : 1 844 404-7623 (ROAD) 24/7; Alexandre Dion, Vice-Président et co-fondateur, Vice-President and co founder; Eric Beauchamp, Vice-Président, Marketing et Développement des affaires internationales (CDO); Nos Bureaux, 4820 rue Pascaline, suite 160, Lévis, Québec, G6W 0L9 CANADA; 251 Laurier Ave W, Suite 900, Ottawa, Ontario K1P 5J6 CANADA

