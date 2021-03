Une GRANDE Fête nationale du Québec sous la thématique « Vivre le Québec - Tissé serré! »

Pour sa 187 e édition, la Fête nationale a dû s'adapter à de nombreux changements dans le contexte lié à la pandémie qui se poursuit. Le Programme d'assistance financière qui permet de subventionner les célébrations partout sur le territoire québécois a d'ailleurs dû être modifié pour permettre des célébrations 2021 respectant les mesures sanitaires et approuvées par la Santé publique. Il était donc primordial pour nos deux équipes de travailler conjointement à offrir des festivités réinventées et sécuritaires à l'ensemble des Québécoises et Québécois. Ancrée dans le cœur de ses citoyen.ne.s, la Fête nationale est une commémoration importante. Chaque année, plus de 700 sites partout au Québec offrent des activités variées aux petits et grands pour souligner cette fierté qui nous habite les 23 et 24 juin.

En ces temps incertains, les Québécoises et Québécois sont devenus encore plus proches les uns des autres et leur solidarité est essentielle. C'est « Tissé serré » que notre Québec a su passer à travers de longs mois, chacun de nous isolés dans nos bulles familiales. Une chose est certaine, notre peuple ne se laisse pas tomber. Chaque Québécoise et Québécois constitue une fibre précieuse qui forme ce tissage réconfortant, cette culture unique et colorée qui rayonne sur les cinq continents. Une des forces du Québec, c'est qu'il possède une culture largement métissée. Cette culture est vivante et diversifiée et elle a le pouvoir de se renouveler grâce, entre autres, à la contribution des nouveaux arrivants et à l'apport des peuples des Premières Nations. Notre sang est superbement mêlé par des millions d'histoires d'amour depuis plus de 400 ans et les nouveaux venus sont devenus les Québécois d'aujourd'hui et de demain. Comme disait Loco Locass « Que tu sois de Métis près du St-Laurent, ou que t'aies du sang 100% métis, en dépit des marées, de la neige et du vent, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys ». De nos grands-mères qui tissaient, une maille à la fois, pour nous confectionner une jolie couverture bien chaude aux « kokomis » de la Nation algonquine qui fabriquaient des mocassins pour protéger les pieds des petits et grands, notre peuple a su se construire une identité propre, une identité qui nous ressemble, qui nous unit, afin de créer un grand tissage bien serré. Les visuels officiels, proposés en deux affiches distinctes, mettent donc à l'honneur cette fleur de lys qui nous est chère, représentée sur l'une et l'autre des affiches par un tissage aux couleurs du Québec.

« La Fête nationale de tout un peuple est fondamentale et continue de vibrer dans nos cœurs, même dans les moments les plus difficiles. Il était d'une grande importance pour nous d'être en mesure d'offrir des festivités sécuritaires à toutes les Québécoises et Québécois, sous une thématique porteuse de sens dans le contexte que nous vivons actuellement. Une thématique qui nous rappelle que c'est dans un Québec tissé serré que nous sommes toujours plus forts et plus fiers.» a affirmé Thérèse David, présidente et directrice générale par intérim du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

« Le 24 juin, fête patronale des Canadiens français depuis 1834, est devenue en 1977 la Fête nationale des Québécoises et Québécois de toutes origines. Dans le contexte cosmopolite de la société québécoise, le 24 juin est l'occasion de partager, à l'unisson, la fierté d'un passé audacieux, la ténacité et la vitalité de notre peuple malgré des conditions adverses et le rayonnement de notre langue et de notre culture. Nous allons prouver, en cette année 2021, que rien ne peut altérer notre attachement à l'égard de notre patrie. Profitons du 24 juin pour exprimer de toutes les façons notre amour du Québec. » Louise Harel, présidente du CFN .

C'est en partenariat avec le gouvernement du Québec que des célébrations de la Fête nationale peuvent être organisées aux quatre coins du Québec. Nous le remercions de sa confiance renouvelée afin de faire de la Fête un moment précieux pour toutes les Québécoises et Québécois. Nous tenons également à faire un merci tout spécial à KUB studio, une jeune agence de Québec, pour sa participation dans la réalisation 3D de ces magnifiques visuels.

Fondé en 1947, le MNQ coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale sur tout le territoire, au nom du gouvernement du Québec, depuis le 7 avril 1984. Il regroupe aujourd'hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties sur tout le territoire du Québec.

En 1834, la Société Saint-Jean Baptiste de Montréal (SSJBM) a initié la célébration du 24 juin lors d'un grand banquet sous la présidence de Ludger Duvernay et Jacques Viger. La SSJBM a depuis 187 ans, poursuivi les célébrations et depuis 1970 le Comité de la Fête nationale de la St-Jean (CFN) maintient la tradition et l'œuvre de nos fondateurs en organisant les festivités à Montréal.

SOURCE MOUVEMENT NATIONAL DES QUEBECOISES ET QUEBECOIS

Contact média (MNQ) : Laurence Alberro, responsable des communications Contact média (CFN) : Marie-France Côté, Roy & Turner Communications

