Une grande comédie de Shakespeare pour la dernière production des finissant.e.s du Conservatoire d'art dramatique

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le Conservatoire d'art dramatique de Québec présente la quatrième et dernière production des finissantes et finissants en Jeu et en Scénographie : Comme il vous plaira de William Shakespeare. Dans une mise en scène de l'artiste invitée Gabrielle Lessard, cette comédie emblématique sera présentée du 5 au 9 mai prochain au Théâtre du Conservatoire.

Une forêt de métamorphoses

Comme il vous plaira (Groupe CNW/Conservatoire d'art dramatique de Québec)

« Le monde entier est un théâtre, et nous, hommes et femmes, n'y sommes que des acteurs… » Cette célèbre réplique tirée de l'acte II illustre bien la thématique de la pièce dont l'intrigue se déploie au cœur de la forêt d'Ardenne. Véritable lieu de transformation et de magie, ce bois sauvage (mais déjà investi par la bourgeoisie!) devient le théâtre de révélations identitaires. L'amour, les conventions sociales et le travestissement s'y entremêlent, portés par des personnages vibrants aux idéaux et aux contradictions marqués.

Au centre de ce chassé-croisé, la brillante Rosalinde, dissimulée sous les traits d'un homme, entraîne Orlando dans un jeu de séduction et de vérité. Son objectif : lui prouver que l'amour trouve sa clé dans un engagement total et sincère.

Une rencontre entre la relève et le milieu professionnel

Pour clore leur parcours académique, les finissantes et finissants en Jeu et en Scénographie ont la chance de collaborer avec la metteuse en scène invitée Gabrielle Lessard. Diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et cofondatrice du Théâtre P.A.F., Gabrielle Lessard apporte une expertise multidisciplinaire acquise, entre autres, sur les scènes de l'Espace Libre, de La Licorne, du Théâtre Denise-Pelletier et du Théâtre d'Aujourd'hui (notamment avec ses créations JUDY et Déterrer les os).

Cette collaboration permet à la cohorte d'élargir son expérience au-delà du cadre institutionnel, à travers une rencontre humaine et artistique déterminante avec une professionnelle d'un milieu différent. Sous son regard extérieur précieux, les quatorze artistes déploient toute leur énergie pour vous transporter de la cour à la forêt, lieu de tous les possibles, à travers des rires, des métaphores animales et des réflexions sur la vie et l'amour toujours actuelles.

Détails de la production

Texte : William Shakespeare

Traduction : Normand Chaurette

Mise en scène : Gabrielle Lessard

Avec les finissant•e•s : Arthur April, Jeanne Arbour, Juliette Bussières, Nicolas Cholette, Léa Deschamps, Maude Gosselin-Ste-Marie, Louca Lefebvre, Marianne Locas, Maxime Méthot, Noémie-Jade, Augustin Proulx-Des Groseillers, Fanny-Maude Roy, Yoann Viger et Frédérique Zubrzycki.

Dates : Du 5 au 9 mai 2026 à 19 h 30

Lieu : Théâtre du Conservatoire (13, rue Saint-Stanislas, Québec)

Information : https://cmadq.quebec/4sPy1Ey

Billetterie : https://conservatoire-quebec.tuxedobillet.com/

Source : Isabelle Larouche, responsable des communications

Conservatoire d'art dramatique de Québec

[email protected]

(418) 643-2139, poste 2513

Entrevues et billets disponibles sur demande

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Québec

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique québécoise à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Conservatoire d'art dramatique de Québec