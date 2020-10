Une gamme de cafés de Barista microtorréfacteur maintenant disponible en exclusivité dans les épiceries Metro

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Café Barista, microtorréfacteur québécois, est heureux d'annoncer le lancement d'une gamme exclusive de cafés certifiée biologique et équitable, disponible dès maintenant dans les épiceries Metro de la province. Il s'agit d'une nouvelle étape pour cette entreprise d'ici qui offre un produit de plus en plus recherché par les consommateurs. Grâce à ce partenariat exclusif avec Metro pour la distribution en épicerie, Barista concrétise davantage sa mission de rendre accessible à tous les Québécois un café de spécialité de haute qualité, à déguster à la maison!

L'entreprise montréalaise est fière de faire son entrée en épicerie dès maintenant, grâce à l'accompagnement de l'équipe de Metro. « Les produits locaux occupent une place importante chez nous. Nous sommes constamment à la recherche de fournisseurs d'ici qui se démarquent par l'originalité de leurs produits ou leurs méthodes de production, et qui désirent grandir avec nous. Barista répond tout à fait à cette description, et nous sommes honorés de les compter parmi nos exclusivités », a mentionné Martin Turcotte, vice-président, mise en marché, épicerie chez Metro.

La gamme de cafés lancée en exclusivité chez Metro comprend quatre variétés différentes, en format de 250 g, pour rejoindre tous les goûts. « Avec nos deux mélanges espresso et nos deux cafés filtres 100 % origine, nous souhaitons offrir l'essence de ce que nous sommes comme artisan torréfacteur : des cafés torréfiés lentement, de façon artisanale, et qui sont riches et goûteux. Également, on désirait offrir une gamme de produits exclusivement biologique et équitable, pour nous permettre d'amplifier notre démarche écoresponsable et de diminuer notre empreinte écologique », a déclaré Laurent Cugno, directeur général de Barista microtorréfacteur.

Les clients de la boutique en ligne de Barista pourront continuer de se procurer la gamme régulière de café, qui inclut différents mélanges et formats, ainsi que des produits disponibles en édition limitée. Ils pourront également continuer de bénéficier des avantages du programme d'abonnement récurrent MonCafé.

À propos de Café Barista microtorréfacteur

Barista est un microtorréfacteur québécois fondé en 2004 et situé à Montréal, qui torréfie lentement et de façon artisanale, selon la tradition italienne, des mélanges espresso et du café filtre de haute qualité. Avec plus de 250 000 kilos de café torréfié par année et plus de 400 points de vente au Québec, l'entreprise se démarque dans l'industrie et a acquis une notoriété importante au fil des années. Barista microtorréfacteur se distingue également avec sa boutique en ligne et son abonnement mensuel personnalisé. La création et la diffusion de contenu varié sur ses différentes plateformes (site Web et réseaux sociaux) sont également au cœur de l'organisation, afin d'offrir aux amateurs et aux professionnels de l'industrie des informations de qualité provenant d'experts baristas qualifiés. Pour plus d'information, visitez cafebarista.ca

À propos de METRO INC.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 16 milliards de dollars, METRO INC. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de plus de 600 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de plus de 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Drug Basics, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca

Pour des informations supplémentaires, visitez le cafebarista.ca/epicerie

