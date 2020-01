Une gamme complète de thermopompes PHNIX à inverseur EVI pour le chauffage domestique sera lancée en Amérique du Nord

GUANGZHOU, Chine, 22 janvier 2020 /CNW/ - PHNIX, le plus important fabricant de thermopompes de la Chine, demeure optimiste quant au développement de son marché nord-américain en 2020. Le principal partenaire commercial de PHNIX en Amérique du Nord a récemment visité le siège social de PHNIX en Chine et les cadres supérieurs de PHNIX se rendront sous peu aux États-Unis. M. Peter Wang, directeur général adjoint responsable des activités commerciales mondiales de PHNIX à l'étranger, affirme que la coopération avec des partenaires commerciaux clés de l'Amérique du Nord progresse.

M. Jab Fan, directeur de la division de chauffage domestique à PHNIX, fait valoir que PHNIX a terminé la planification de sa gamme de produits pour l'Amérique du Nord en 2020. « Nous nous attendons à ce que les expéditions de produits haut de gamme vers le marché nord-américain pour 2020 surpassent de loin celles de l'année financière précédente. La gamme de produits dont la hausse sera la plus marquée pourrait être la série de thermopompes PHNIX à inverseur CC pour le chauffage domestique et la série d'inverseurs EVI R410a, qui sont prévues. »

Faits marquants des thermopompes PHNIX pour l'Amérique du Nord --

Économie d'énergie pouvant atteindre 30 % La thermopompe PHNIX à inverseur CC peut fonctionner efficacement par le chauffage du plancher, par un ventilo-convecteur à l'eau ou un radiateur pour le chauffage ou le refroidissement. Cette série d'unités utilise une technologie de thermopompe sophistiquée pour assurer un rendement élevé dont le COP (coefficient de performance) est de 5,0. La consommation d'énergie de la série Hero est 30 % inférieure à celle des thermopompes normales.

Mise à l'épreuve réussie dans le nord de la Chine de la série de thermopompes PHNIX à inverseur EVI pour le chauffage et la climatisation domestiques ont été mises à l'épreuve avec succès dans le nord et le nord-ouest de la Chine l'hiver dernier. Lorsque la température ambiante hivernale nordique atteint -31 ℉, la température de l'eau que rejette l'unité est de 140 ℉, ce qui la rend stable et lui permet de bien fonctionner pour les applications de chauffage domestique.

Fonctionnement efficace de -31 ℉ à 125 ℉ Les thermopompes PHNIX de la série à inverseur EVI pour le chauffage et la climatisation domestiques sont stables à la température ultra-basse de -31 ℉ jusqu'à une température maximale de 125 ℉. La température la plus élevée que l'eau peut atteindre est 125 ℉. De plus, en raison de multiples technologies de réduction du bruit, comme un silencieux, une isolation sonore et une absorption acoustique, l'unité peut émettre seulement 42 dB en mode sourdine.

La nouvelle télécommande 4G-DTU de PHNIX Les thermopompes PHNIX de la série à inverseur EVI pour le chauffage et la climatisation domestiques disposent d'un module 4G-DTU à l'intérieur du panneau de commande qui peut se connecter automatiquement à Internet par signal mobile de 4G. Puis, l'ensemble des données de la thermopompe sont transférées dans le nuage informatique (vers un serveur) qui permet aux vendeurs et aux utilisateurs de commander facilement la thermopompe et de vérifier l'état de fonctionnement de l'unité.

SOURCE PHNIX

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : John Zhu, +86-20-39067742, [email protected]