Une fin de semaine occupée à prévoir pour Urgences-santé

MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Un autre week-end difficile, principalement de soir et de nuit, est à prévoir à la Corporation d'urgences-santé. Nous anticipons un volume d'appel plus élevé attribuable principalement aux différentes festivités entourant la fête nationale, aux activités sportives, aux déplacements et aux rassemblements prévus ce week-end. À ce contexte particulier s'ajoutera la belle température attendue pour les jours à venir. Parallèlement, la pénurie de main-d'œuvre demeure un problème entier qui est au cœur de nos préoccupations. Conséquemment, nous invitons la population à n'avoir recours à nos services qu'en cas d'urgence.

Concernant le 811, « les répartiteurs et répartitrices médicales d'urgence ne sont pas formé(e)s pour donner des conseils à la population, contrairement aux infirmières qui répondent au 811 et qui, elles, sont formées pour prodiguer des conseils. En ce sens, nous vous invitons à communiquer avec le 911 que si c'est une urgence » explique Jean-Pierre Rouleau, porte-parole corporatif d'Urgences-santé.

En ce qui concerne les cas non urgents, nous invitons la population à se diriger d'elle-même vers un centre hospitalier lorsque cela est possible. « Les gens pensent qu'ils passeront plus rapidement à l'urgence s'ils arrivent en ambulance, mais c'est faux. Les paramédics sont accueillis par les mêmes infirmiers et infirmières lorsqu'ils arrivent au centre hospitalier. C'est la gravité du cas qui détermine la priorisation. »

« Il est possible que la forte demande que nous anticipons ait des impacts sur les délais de réponse aux appels non urgents. Cependant, je souhaite rassurer la population : les appels urgents seront priorisés et répondus rapidement » poursuit M. Rouleau.

« Plusieurs mesures ont déjà été mises en place et le seront dans les prochaines heures afin d'être en mesure de répondre à notre mission. Notamment, des cadres seront sur la route, une demande d'aide a été adressée aux autres organisations ambulancières et d'autres mesures seront appliquées selon l'évolution de la situation » assure M. Rouleau.

Également, rappelons que la Corporation d'urgences-santé est en processus d'embauche continu. « Malgré les difficultés de recrutement qui touchent notre secteur, comme bien d'autres au Québec, nous accueillerons 20 nouveaux paramédics et 14 répartitrices et répartiteur médicaux d'urgences dans les prochaines semaines et d'autres embauches sont à prévoir dès l'automne. C'est une bonne nouvelle qui devrait permettre à nos employés de souffler un peu » affirme le porte-parole.

« Enfin, rappelez-vous de bien vous hydrater et de limiter vos activités physiques lors des périodes de chaleur accablante. Privilégiez les endroits ombragés et faites particulièrement attention à l'abus d'alcool et aux personnes vulnérables, notamment les enfants ainsi que les personnes âgées » conclut le porte-parole.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie près de 1 700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitants).

