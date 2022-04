/NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS‑UNIS/

TORONTO, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - 2707031 Ontario Inc. (« 2707 »), filiale en propriété exclusive indirecte d'Alimentation Couche‑Tard inc. (« ACT »), annonce qu'elle a acquis la propriété et le contrôle de 8 288 067 actions ordinaires (les « actions de Fire & Flower ») de Fire & Flower Holdings Corp. (« Fire & Flower »), soit environ 18,29 % des actions de Fire & Flower émises et en circulation, à l'exercice de 8 288 067 bons de souscription d'actions ordinaires de série B de Fire & Flower (les « bons de souscription de série B ») (l'« opération »). 2707 a auparavant exprimé à Fire & Flower une manifestation d'intérêt officielle de son intention d'exercer les bons de souscription de série B susmentionnés le 20 avril 2022.

Immédiatement avant l'opération, 2707 avait la propriété et le contrôle (i) de 7 711 196 actions de Fire & Flower (représentant environ 20,83 % des actions de Fire & Flower émises et en circulation); (ii) de débentures convertibles non garanties à 8 % d'un capital de 2 407 415,15 $ de Fire & Flower (les « débentures de 2019 »); (iii) de 8 288 067 bons de souscription de série B; et (iv) de 17 796 284 bons de souscription d'actions ordinaires de série C de Fire & Flower (les « bons de souscription de série C » et, collectivement avec les bons de souscription de série B, les « bons de souscription »). Si la totalité des débentures de 2019 sont converties et que la totalité des 26 084 531 bons de souscription sont exercés, 2707 aura la propriété et le contrôle de 34 063 037 actions de Fire & Flower au total (ce qui comprend les 7 711 196 actions de Fire & Flower susmentionnées). Ces titres représentent globalement environ 53,75 % des actions de Fire & Flower en circulation, compte tenu d'une dilution partielle, dans l'hypothèse où seules les débentures de 2019 détenues par 2707 sont converties intégralement et où seuls les 26 084 531 bons de souscription détenus par 2707 sont exercés intégralement (environ 48,87 % compte tenu d'une dilution complète).

La réalisation de l'opération confère immédiatement à 2707 la propriété et le contrôle (i) de 15 999 263 actions de Fire & Flower (représentant environ 35,32 % des actions de Fire & Flower émises et en circulation); (ii) de débentures de 2019 d'un capital de 2 407 415,15 $; et (iii) du droit d'acquérir jusqu'à concurrence de 17 796 284 actions de Fire & Flower au moyen de 17 796 284 bons de souscription de série C. Si la totalité des débentures de 2019 sont converties et que la totalité des 17 796 284 bons de souscription de série C sont exercés intégralement, 2707 aura la propriété et le contrôle de 34 063 037 actions de Fire & Flower au total (ce qui comprend les 15 999 263 actions de Fire & Flower susmentionnées). Ces titres représentent globalement environ 53,75 % des actions de Fire & Flower en circulation, compte tenu d'une dilution partielle, dans l'hypothèse où seules les débentures de 2019 détenues par 2707 sont converties intégralement et où seuls les 17 796 284 bons de souscription de série C détenus par 2707 sont exercés intégralement (environ 48,87 % compte tenu d'une dilution complète).

2707 a acquis les 8 288 067 actions de Fire & Flower aux fins d'investissement uniquement et non dans le but d'influer de façon importante sur le contrôle de Fire & Flower. Selon les conditions du marché et d'autres facteurs, 2707 ou ACT pourrait à l'occasion acquérir ou aliéner des titres supplémentaires de Fire & Flower, notamment sur le marché libre ou au moyen de contrats de gré à gré, ou acquérir des participations dans un titre de Fire & Flower ou conclure des instruments financiers liés à un titre de Fire & Flower.

Le siège social de Fire & Flower est situé au 308 - 150 King Street West, Toronto (Ontario) M5H 1J9.

