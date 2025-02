MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - L'année 2025 sera importante pour la démocratie à l'échelle mondiale : plusieurs dizaines de pays doivent tenir des élections nationales dans un contexte profondément transformé par l'intelligence artificielle (IA). Des cas récents, notamment en Roumanie, au Brésil, au Gabon et aux États-Unis, illustrent la nécessité d'agir pour protéger l'intégrité électorale. La multiplication des fausses nouvelles et le recours croissant aux hypertrucages, en particulier, affectent la confiance de la population et la qualité du débat démocratique.

Pour répondre à ces enjeux, des expertes et des experts universitaires du Nord et du Sud proposent un cadre d'action pour aider nos institutions à mieux se prémunir contre les effets négatifs et les risques générés par l'IA sur les élections et les processus démocratiques. Ce cadre comprend quatre actions prioritaires :

Modernisation du cadre réglementaire avec l'adoption de règles claires encadrant l'utilisation de l'IA en période électorale Élaboration de codes de conduite sur l'utilisation de l'IA par les partis politiques Mise en place d'équipes indépendantes pour surveiller l'intégrité électorale et préparer des plans d'intervention publique en cas de menaces alimentées par l'IA sur les élections Création d'un Groupe international de sauvegarde des élections à l'ère de l'IA et de protocoles d'entraide juridique internationale pour réagir à des cas d'ingérence électorale reposant sur l'IA.

Une initiative internationale d'envergure

Ces propositions ont été développées dans le cadre de la nouvelle initiative des Énoncés de politiques mondiales sur l'IA, un projet conjoint d'IVADO, le principal consortium de recherche et de mobilisation des connaissances en IA au Canada, et de l'Initiative IA + Société de l'Université d'Ottawa. Ce projet vise à fournir aux responsables politiques des recommandations de politiques publiques pour relever les grands défis mondiaux actuels en matière d'IA.

Pour le premier énoncé de cette série, « Quand l'IA s'immisce dans les élections : Quatre actions à mettre en œuvre pour protéger l'intégrité des élections et défendre la démocratie », Catherine Régis (Université de Montréal et IVADO) et Florian Martin-Bariteau (Université d'Ottawa) ont réuni des chercheuses et chercheurs représentant les régions de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Europe.

L'énoncé est disponible à ivado.ca et iasociete.ca . Il est disponible en anglais et en français et sera traduit en espagnol, en portugais et en italien.

« Cette mobilisation reflète l'importance d'agir, mais représente aussi une occasion unique de contribuer à façonner l'avenir de nos démocraties. En unissant les expertises universitaires à l'échelle internationale, nous pouvons développer des solutions qui permettront de préserver l'intégrité des processus démocratiques », souligne la professeure Catherine Régis, directrice de l'innovation sociale et des politiques internationales à IVADO.

« Nos démocraties sont menacées par des ingérences liées à IA qui nécessitent des actions rapides et concrètes de la part de nos responsables politiques - tant au niveau national qu'international. Sans un effort mondial concerté pour aligner les lois, renforcer les capacités et développer des processus pour atténuer les risques liés à l'IA, le Canada - et les démocraties du monde entier - restent vulnérables, », avance le professeur Florian Martin-Bariteau, directeur de l'Initiative IA + Société à l'Université d'Ottawa.

Prochaines étapes

IVADO, l'Initiative IA + Société de l'Université d'Ottawa et leurs partenaires présenteront les recommandations contenues dans ce premier énoncé lors d'une activité organisée le 10 février prochain, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en marge du Sommet pour l'action sur l'IA.

Une nouvelle retraite est prévue d'ici la fin 2025 pour produire un énoncé de politique mondiale sur un autre défi majeur soulevé par la montée de l'IA.

Ce projet a bénéficié du soutien du Fonds de recherche du Québec; du Centre d'expertise international de Montréal en intelligence artificielle (CEIMIA); de la Chaire Canada-CIFAR en IA et droits de la personne, Mila; de la Chaire de recherche de l'Université d'Ottawa en technologie et société; de même que de l'aide de la Délégation du Québec à Rome et de la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale pour l'organisation d'une retraite d'une semaine. La recherche a été menée grâce, en partie, au soutien financier du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada.

À propos d'IVADO

IVADO est un consortium interdisciplinaire et intersectoriel de recherche, de formation, de transfert et de mobilisation des connaissances qui a pour mission de favoriser la création et le déploiement responsables d'une IA plus robuste et raisonnante. Piloté par l'Université de Montréal, avec quatre partenaires universitaires (Polytechnique Montréal, HEC Montréal, Université Laval et Université McGill), IVADO rassemble des centres de recherche et des partenaires gouvernementaux et industriels pour coconstruire des initiatives intersectorielles ambitieuses favorisant un changement de paradigme de l'IA et de son adoption.

À propos de l'Initiative IA + Société de l'Université d'Ottawa

L'Initiative IA + Société de l'Université d'Ottawa définit les problèmes et identifie des solutions aux questions essentielles liées à l'IA pour assurer une meilleure compréhension et un meilleur encadrement des implications éthiques, juridiques et sociétales de l'IA. L'Initiative promeut un programme de recherche inclusif en mettant un accent particulier sur l'amplification des voix et des recherches qui ne perpétuent pas les systèmes d'injustice et d'oppression pour les communautés marginalisées. Pilotée par la Chaire de recherche de l'Université en technologie et société, l'Initiative est incubée au Centre de recherche en droit, technologie et société de l'Université d'Ottawa, le principal groupe de recherche canadien en droit, éthique et politiques de recherche, avec le soutien du Forum Alex Trebek pour le dialogue.

