Les Fermes Lufa intègrent des technologies de serre dans une ferme intérieure pour maximiser la production locale à l'année.

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Poursuivant leur mission de bâtir un système alimentaire plus direct et local, Les Fermes Lufa dévoilent leur première ferme intérieure. Dans l'arrondissement Saint-Laurent, l'ancien siège social de Sears accueille aujourd'hui un écosystème alimentaire urbain complet réunissant la plus grande serre sur un toit au monde, un centre de distribution tout neuf et maintenant une nouvelle ferme intérieure permettant de nourrir des milliers de clients chaque semaine.

La première récolte de la ferme intérieure. (Groupe CNW/Les Fermes Lufa)

Dotée de la technologie Green Automation habituellement utilisée dans les serres, cette ferme urbaine est équipée d'un système de culture hydroponique à un seul étage et d'un millier de lumières DEL écoénergétiques.

L'installation est conçue pour qu'une grande variété de plantes reçoivent quotidiennement la quantité optimale d'éclairage, d'énergie et de nutriments, sans utilisation de pesticides ou d'herbicides de synthèse. Actuellement, laitue, épinard, céleri, basilic, chou-rave, fenouil et cresson y sont cultivés sans énergie fossile.

Vers une première ferme intérieure rentable?

Conçue pour démontrer la viabilité de l'agriculture intérieure à faible coût, à son plein potentiel, cette ferme en polyculture permettra de récolter quotidiennement 20 000 légumes et fines herbes.

« Notre décennie d'expérience en agriculture urbaine nous a appris la valeur ajoutée de fournir un environnement de croissance optimal aux plantes », indique le cofondateur et co-PDG des Fermes Lufa, Mohamed Hage. « Notre ambition aujourd'hui est de réduire les investissements nécessaires au déploiement de cette technologie afin de concevoir une ferme intérieure simple et efficace, dont les coûts s'apparentent à ceux de la culture en serre traditionnelle. »

Les produits de la ferme intérieure des Fermes Lufa sont disponibles dès maintenant et en exclusivité aux abonnés de leur marché en ligne.

LES FERMES LUFA

La mission des Fermes Lufa est de créer un meilleur système alimentaire en cultivant des aliments de manière durable sur des toits urbains, en partenariat avec des centaines de fermiers et d'artisans locaux afin de fournir à leurs abonnés des aliments frais, locaux et responsables à partir de leur Marché ligne. Pour plus d'information .

