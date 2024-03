Une ferme bovine qui vise la carboneutralité remporte le Prix de l'intendance environnementale -- Québec

QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Grâce à son approche innovante et à sa démarche rigoureuse vers la carboneutralité, l'entreprise Écobœuf inc. a reçu le Prix de l'intendance environnementale -- Québec, qui récompense le leadership des producteurs de bovins de boucherie en matière de conservation.

L'annonce a été faite en marge de l'assemblée générale annuelle des producteurs de bovins du Québec, le 26 mars 2024. Les membres du jury ont salué la « démarche vers une production bovine durable et les idées novatrices » de l'entreprise située à Dupuy en Abitibi-Témiscamingue.

Fondé en 2019 par Frédérique Lavallée et Simon Lafontaine, Écoboeuf inc. met de l'avant des approches novatrices visant à limiter au maximum ses émissions de gaz à effet de serre. En nourrissant ses bouvillons exclusivement à l'herbe, l'entreprise réduit significativement son utilisation de machinerie et d'intrants. Elle se distingue également par ses projets d'agroforesterie et sa gestion des pâturages, contribuant ainsi à minimiser son impact environnemental tout en améliorant la santé des sols.

Le Prix de l'intendance environnementale

Le Prix de l'intendance environnementale (TESA) est décerné chaque année pour récompenser le leadership des producteurs de bovins de boucherie canadiens en matière d'environnement. Les candidats québécois sont sélectionnés par un comité spécialisé sur la base de leurs pratiques de gestion, leurs réalisations et leurs objectifs. Le lauréat canadien sera connu en août lors de la Canadian Beef Industry Conference.

