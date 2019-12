Une exposition rétrospective 2004-2019 - Luce Meunier, récit d'un parcours plastique

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La maison de la culture Claude-Léveillée est fière de présenter Luce Meunier, récit d'un parcours plastique, une exposition rétrospective 2004-2019, du 11 décembre 2019 au 26 janvier 2020, à la salle d'exposition du 911, rue Jean-Talon Est. Le vernissage aura lieu le mercredi 11 décembre 2019 à 17 h 30.

Luce Meunier, Eau courante no 6, 2018, acrylique sur toile de coton, 143 x 114 cm © Simon Belleau (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

Délaissant les outils traditionnellement liés à la peinture, Luce Meunier explore et repousse les limites du médium afin de créer de nouvelles expériences picturales. Ne gardant que le minimum des langages plastique et graphique pour façonner ses œuvres, elle poursuit ainsi une réflexion sur le pouvoir des matières d'agir et de réagir dans un environnement et un support donnés. Cette exposition, de type rétrospective, présente à la fois des œuvres récentes et des œuvres des quinze dernières années.

Visite accompagnée d'un historien de l'art

Mercredi 22 janvier, 19 h

Résidence de Luce Meunier dans l'Espace de dialogue et de rencontre

Jeudi 23 janvier, de 14 h à 18 h

Atelier créatif inspiré du processus de création de Luce Meunier

Mercredi 22 janvier, 13 h 30

Atelier créatif pour la famille inspiré de l'exposition

Samedi 25 janvier, 10 h 30

Maison de la culture Claude-Léveillée

911, rue Jean-Talon Est (métro Jean-Talon)

514 872-6131

culturevsp.com

Heures d'ouverture

Mercredi au vendredi : de 12 h à 19 h

Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, 514 872-5086

