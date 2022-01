Une exposition de Chlag, sur le paradoxe et l'espoir, à la maison de la culture Claude-Léveillée

« Alors que beaucoup de lieux de diffusion culturelle sont fermés en raison de la pandémie, je pense qu'il est bon de rappeler que la salle d'exposition de la maison de la culture Claude-Léveillée, elle, demeure ouverte au grand public. J'invite donc les citoyennes et les citoyens à visiter l'exposition de cet artiste très talentueux et à découvrir ses magnifiques peintures et dessins. C'est une belle façon de se changer les idées et de faire le plein de culture, surtout en ce moment », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

L'artiste peintre puise le sens de sa démarche de création dans sa consécration à la beauté et dans son engagement auprès de la société. Son geste artistique porte la création du paradoxe de notre monde, de la complexité de l'environnement humain, à la réalité authentique de l'esthétique de l'espoir.

Son langage visuel est d'une richesse frappante; ses différentes séries mettent en scène les foules qui sont sur notre planète en quête de liberté. Chlag possède une très grande maîtrise de l'usage des couleurs, des contrastes et des nuances chromatiques. Les choix de couleurs réparties en couches de relief, créent un mouvement spatial qui anime toutes les surfaces peintes.

En savoir plus sur l'artiste

Né en 1969 en Algérie, Chlag est peintre et vit à Montréal depuis 2005. Il a étudié à l'École régionale des Beaux-Arts de Batna et à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Il est engagé dans la promotion du langage pictural ancestral des arts premiers. Fort de cet enracinement, formé aux techniques modernes et confronté aux expressions universelles en arts visuels, Chlag s'est imposé par la qualité de ses œuvres.

Il a réalisé dans son pays d'origine plusieurs fresques de grande dimension dans des grottes et sur des rochers. Artiste prolifique au style « volcanique », il crée et expose, en solo ou en collectif, dans la plupart des grandes galeries tunisiennes et algériennes (1995 à 2005). Connu ailleurs, d'autres publics ont pu voir ses œuvres en France à l'Hôtel de Ville de Paris (2001) et sur le continent africain comme à Libreville au Gabon et à Cotonou au Bénin (2007). Plusieurs de ses œuvres sont exposées dans différents lieux publics, dans des institutions culturelles ou alors font partie de collections privées sur les cinq continents.

Salle d'exposition de la maison culture Claude-Léveillée

La salle d'exposition est ouverte du mercredi au dimanche dans le respect des normes sanitaires en vigueur. L'entrée est gratuite et aucune réservation n'est nécessaire. Découvrez la programmation culturelle sur le site montreal.ca/vsp.

L'exposition Chlag : le paradoxe et l'espoir se tiendra jusqu'au 3 avril 2022

Coordonnées

911, rue Jean-Talon Est (métro Jean-Talon)

514 872-6131

Heures d'ouverture

Mercredi au vendredi : de 12 h à 19 h

Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]