Une exposition à caractère environnemental à la salle de diffusion de Parc-Extension

MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Découvrez l'exposition La fin des icebergs dès le 21 juin prochain, à la salle de diffusion de Parc-Extension. L'artiste Daniel Corbeil s'inspire des photos-romans et de la bande dessinée pour élaborer une science-fiction où deux groupes aux intérêts contraires s'affrontent autour du dernier iceberg connu de la planète. L'exposition est sous le commissariat de Marie Perrault.

Affiche de l'exposition La fin des icebergs de Daniel Corbeil. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

« Ces installations, photographies et dessins illustrent l'effet dévastateur des changements climatiques et l'impact de l'activité humaine sur la dégradation de notre planète. Tout ça nous amène inévitablement à nous questionner sur notre rapport à l'environnement. Une réflexion fort pertinente que j'invite tout le monde à faire en visitant cette exposition », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Le récit met en opposition les actions directes d'un groupe de militants écologistes fictif inspiré de Greenpeace et les opérations d'ingénierie technologique d'envergure visant à conserver artificiellement cette masse de glace. Face à ces positions divergentes sur l'attitude à avoir face aux changements climatiques, et interpellé par ces questions éthiques, l'artiste adopte un processus créatif engageant la réutilisation de matériaux. Sa pratique du recyclage se veut un antidote au consumérisme effréné menaçant l'environnement.

En savoir plus sur l'artiste

Daniel Corbeil est né à Val-d'Or, en Abitibi. Il vit et travaille à Montréal où, entre 1998 et 2020, il a enseigné les arts visuels au Collège du Vieux-Montréal. Il est titulaire d'un baccalauréat en arts plastiques, et d'une maîtrise en arts plastiques.

L'exposition La fin des icebergs se tiendra jusqu'au 20 août 2023 à la salle de diffusion de Parc-Extension.

Vernissage : mercredi 21 juin à 17 h 30

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]