PARIS, 14 septembre 2022 /CNW/ -- Une étude indépendante conçue et supervisée par Environmental Standards, Inc. et menée par Pace Analytical Services LLC a constaté qu'aucune substance perfluoroalkylée ou polyfluoroalkylée (PFAS) n'a été identifiée ou trouvée dans les emballages à fluoration In-Mould avancée d'IPACKCHEM.

« Cette étude confirme que le procédé de barrière à fluoration In-Mould avancée d'IPACKCHEM crée des emballages sûrs, sécurisés et durables, et constitue une solution à la lixiviation des PFAS des emballages fluorés. Nous pensons que notre technologie et notre procédé peuvent contribuer à offrir les avantages des emballages en polyéthylène haute densité (PEHD) fluoré tout en préservant la santé publique et en protégeant l'environnement », a déclaré JP Morvan, directeur général d'IPACKCHEM.

En mars 2021, l' EPA a constaté que certains contenants de PEHD présentaient un risque de lixiviation des PFAS dans leur contenu. L'étude de l'EPA a confirmé avoir détecté huit PFAS différents dans les contenants en PEHD à fluoration, avec des niveaux allant de 20 à 50 parties par milliard.

Depuis, l' EPA a noté que les processus de fluoration qui utilisent du fluor gazeux sans la présence d'oxygène peuvent réduire le risque de formation de PFAS. De plus, la FDA a autorisé l'utilisation de contenants à barrière pour l'alimentation seulement lorsque la fluoration des contenants se fait au moyen de procédés de fabrication qui utilisent de l'azote.

Le procédé de fluoration In-Mould avancée exclusif à IPACKCHEM utilise un mélange dilué de fluor dans de l'azote qui réagit avec la surface interne du contenant pour créer une barrière à la migration chimique, assurant ainsi l'intégrité et la pureté du produit.

Résultats de l'étude Pace sur les emballages à fluoration In-Mould avancée

L'étude indépendante, dont un résumé a été publié aujourd'hui, a été menée par des scientifiques de Pace Analytical Services, les tests ayant été conçus et supervisés par Environmental Standards, un cabinet de conseil spécialisé en chimie ayant une grande expérience de ce type de test.

L'étude a été menée à l'aide d'un processus très robuste avec des échantillons multiples, un solvant agressif et des tests longitudinaux sur des périodes variées.

L'étude a évalué si l'un des 19 composés PFAS cibles1 était retrouvé dans un solvant méthanolique après un à trois mois d'exposition, pour les différents types de récipients disponibles dans le commerce en dehors des États-Unis.

Aucun des PFAS ciblés n'a été détecté dans les échantillons provenant des emballages à fluoration In-Mould avancée IPACKCHEM à un niveau égal ou supérieur à la limite de quantification.

L'étude a été réalisée dans le cadre d'un contrat avec Steptoe & Johnson et financée par IPACKCHEM.

« Nous avons estimé qu'il était important de soumettre nos emballages industriels à fluoration In-Mould avancée à des tests scientifiques afin de déterminer si leurs performances étaient sûres et conformes à nos normes les plus strictes. Nous sommes satisfaits des résultats de ces tests, qui peuvent donner aux utilisateurs l'assurance qu'ils peuvent utiliser nos emballages en toute sécurité », a déclaré M. Morvan.

IPACKCHEM

IPACKCHEM a été fondée il y a trois décennies dans le but d'améliorer la manipulation des produits chimiques spécialisés du point de vue de l'environnement et de la sécurité. Depuis, elle est devenue un chef de file mondial dans le domaine des emballages plastiques à haute performance et sert maintenant des clients sur quatre continents.

Dès sa création, IPACKCHEM a introduit des produits d'emballage en plastique rigide innovants dotés de propriétés barrières pour garantir la sécurité du transport, du stockage et de la manipulation des produits chimiques utilisés dans la protection des cultures, la santé animale, les arômes et les parfums, les produits pharmaceutiques et les applications de laboratoire.

Les contenants en plastique rigide IPACKCHEM respectent des procédures rigoureuses de contrôle de la qualité et sont certifiés par les Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses.

La solution d'emballage exclusive IPACKCHEM avec la technologie avancée de barrière à fluoration In-Mould avancée est 100 % recyclable et peut également être fabriquée à partir d'un pourcentage élevé de matières recyclées après consommation (jusqu'à 50 %).

1 L'étude a été conçue pour tester 19 composés PFAS, un groupe qui comprend les 8 composés PFAS détectés dans les études de l'EPA.

