Une étude révèle une perte potentielle de près de deux milliards de dollars pour les PME canadiennes utilisant une technologie plus ancienne

TORONTO, le 9 oct. 2019 /CNW/ - Vous possédez encore un PC ou un ordinateur portable de plus de quatre ans? Il est fort probable que vous dépensiez plus pour son entretien que si vous achetiez un nouvel appareil moderne. Voici ce que révèle une nouvelle étude de Techaisle , une importante organisation mondiale d'études et d'analyses du marché informatique pour les PME, commandée par Intel et Microsoft.

L'étude, qui comprenait des analyses et des entretiens approfondis auprès de 175 PME au Canada*, a révélé que le coût de maintenance moyen d'un PC de plus de quatre ans équivalait à 1 710 $ CA par année, assez pour remplacer l'équipement désuet par au moins un nouvel appareil. Les PC de plus de quatre ans présentent également 4,6 fois plus de risques de nécessiter des réparations, ce qui entraîne une perte de productivité moyenne de 196 heures par appareil.

Les résultats de l'étude mettent en évidence les plus larges répercussions notables que connaissent les PME canadiennes qui utilisent des PC de plus de quatre ans. Selon Statistique Canada, il existe environ 1,2 million de PME au Canada. Elles représentent 98,8 % de toutes les entreprises d'employés et contribuent à plus de 50 % du produit intérieur brut (PIB). Compte tenu de cette ampleur, cela signifie que le coût collectif de chaque PME au Canada utilisant seulement un PC de plus de quatre ans, comme l'a montré l'étude, équivaut à près de 2 milliards $ CA en perte de productivité par an.

Cependant, l'étude indique que les répercussions sont beaucoup plus importantes compte tenu du nombre d'entreprises qui utilisent des appareils plus anciens. Malgré les répercussions occasionnées sur la perte de productivité et les coûts de réparation, non seulement 100 % des PME comprises dans l'étude ont déclaré utiliser des PC de plus de quatre ans, mais 46 % de leurs ordinateurs ont quatre ans ou plus en général. Par ailleurs, 50 % des PME ne disposent pas de politique d'actualisation des technologies ou ne la respectent pas.

« Au cours des prochaines années, les nouvelles technologies telles que la 5G, l'IA, la chaîne de blocs, l'IdO et d'autres systèmes infonuagiques continueront à offrir aux entreprises la possibilité de se transformer. Nous travaillons déjà sur des innovations incroyables en partenariat avec des PME du Canada, a déclaré Phil Vokins, directeur, services infonuagiques, Intel Amériques et Canada. Mais quel que soit le stade où se trouvent les entreprises dans leur processus de transformation, il est essentiel de gérer les cycles de vie des technologies et l'endroit où elles interagissent avec les employés. Au-delà des répercussions concrètes sur la productivité et les coûts de maintenance, les PC plus anciens peuvent compromettre la cybersécurité ainsi que la participation globale des employés. »

En plus des répercussions sur les coûts et la productivité, l'étude met en évidence d'autres considérations essentielles en ce qui concerne les cycles de vie des technologies. La sécurité reste une priorité absolue, tant au sein de la haute direction que pour les professionnels des TI. L'étude a révélé que 50 % des PME ont déclaré avoir connu une violation au cours de la dernière année seulement.

Les plus grandes préoccupations citées par les PME en matière de sécurité comprennent : les virus ou autres attaques de logiciels malveillants (55 %), le vol de données par des employés ou d'autres personnes (39 %), les intrusions dans le réseau (37 %), le vol d'identité (35 %), le vol ou la perte d'équipement informatique (26 %) et la sécurité des transactions (18 %).

« De nos jours, les appareils présents sur les lieux de travail ont transformé le monde des affaires, et les PME réinventent leur travail et la manière dont elles mobilisent leurs clients, optimisent leurs opérations et transforment leurs produits, a déclaré Travis Ames, vice-président, consommateurs et vente d'appareils, Microsoft Canada. Comme la fin de la prise en charge de Windows 7 approche, nous voulons nous assurer que les entreprises utilisent la dernière version de Windows afin de continuer à protéger leur adresse IP et leurs données sur les clients, tout en outillant leurs employés et en améliorant leur productivité. »

La fréquence du vol de données et des atteintes à la sécurité augmente considérablement dans le cas de PC de plus de quatre ans, avec une moyenne supérieure de 27 % par rapport aux ordinateurs plus récents. L'enquête a également révélé que les PME considéraient qu'une « sécurité accrue » représentait une influence positive majeure pour les nouveaux PC (70 % des PME).

En outre, les « fonctionnalités de sécurité » représentaient la caractéristique principale pour les PME lorsqu'elles envisageaient d'acheter un ordinateur (37 % des PME).

Méthodologie de l'étude :

* L'étude d'Intel et de Microsoft Canada portant sur les PC utilisés dans les PME a été menée d'avril à mai 2019 et comprenait 175 répondants du marché canadien.

Les répondants étaient des décideurs d'entreprise et des TI.

Au total, 175 répondants (uniquement des PME) ont participé.

L'échantillon comprenait des PME de différentes tailles utilisant jusqu'à 499 PC.

Le quota d'échantillonnage a été établi en fonction de la taille de l'entreprise et du nombre de PC.

