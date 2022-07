3M encourage les organisations canadiennes à inspirer la prochaine génération de travailleurs qualifiés qui sont essentiels pour la reprise économique

LONDON, ON, le 12 juill. 2022 /CNW/ - la recherche la plus récente de l'Indice de l'état de la science de 3M annuelle révèle qu'un pourcentage accablant de 96 % des Canadiens conviennent que la main-d'œuvre a besoin de plus de travailleurs qualifiés en métiers spécialisés. Il sera essentiel d'inspirer et de soutenir la prochaine génération de travailleurs qualifiés pour la reprise économique du Canada et pour faire face à la pénurie croissante de main-d'œuvre du pays. Même si les Canadiens apprécient beaucoup les professionnels qualifiés et leurs métiers spécialisés, plus de trois quarts (76 %) des Canadiens disent qu'ils ne poursuivraient jamais un métier spécialisé, ce qui indique un besoin de l'action immédiate par les organisations canadiennes pour promouvoir les métiers spécialisés et de faire plus pour montrer des voies de carrière satisfaisantes offertes aux jeunes Canadiens.

« Il est essentiel de stimuler les jeunes au Canada sur les métiers spécialisés pour garantir une économie robuste et saine alors que nous sortons de l'impact de la pandémie mondiale », dit Terry Bowman, chef de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement chez 3M Canada. « Il est essentiel que les organisations canadiennes offrent un accès équitable à l'éducation en STIM aux jeunes Canadiens passionnés qui s'intéressent à poursuivre un métier spécialisé. Avec plus de 900 travailleurs qualifiés chez 3M Canada, nous reconnaissons l'importance des métiers spécialisés pour l'économie canadienne et sommes pleinement engagés à soutenir la prochaine génération de travailleurs qualifiés. »

D'ici 2025, 3M est engagé à soutenir et à faire connaître les métiers spécialisés en créant 5 millions d'expériences pratiques d'apprentissage dans le domaine des STIM et des métiers spécialisés uniques pour les personnes sous-représentées.

« La pénurie de professionnels qualifiés au Canada est effrayante. Les idées fausses et un manque de sensibilisation envers ces carrières les rendent difficiles à remplir, mais il est important maintenant plus que jamais que nous encouragions et soutenions les Ontariens qui poursuivent ces domaines », dit Ian Howcroft, directeur général, Compétences Ontario. « Depuis plus de 30 ans, Compétences Ontario a développé une gamme élargie de programmes et d'initiatives pour aider les étudiants de tous les âges et milieux à comprendre qu'ils peuvent trouver des cheminements de carrière enrichissants dans les métiers et les technologies spécialisés. Nous offrons également à eux, leurs parents et leurs éducateurs des renseignements sur les programmes informatifs de développement de compétences et des occasions d'expérience de travail qui peuvent les aider à poursuivre ces postes. La pénurie est un défi, mais celui que nous relevons chaque jour ».

Le chemin à suivre pour le secteur de métiers spécialisés au Canada commence en éliminant les obstacles aux cheminements vers les métiers spécialisés et en assurant que les bonnes ressources éducatives atteignent les jeunes au Canada. Les organisations canadiennes doivent agir maintenant afin de changer non seulement les perceptions des métiers spécialisés et des programmes techniques, mais aussi d'introduire le domaine aux jeunes qui n'ont peut-être pas considéré la poursuite d'un métier spécialisé auparavant.

Conclusions importantes issues de l'Indice de l'état de la science 3M de 2022 :

96 % des Canadiens conviennent que la main-d'œuvre a besoin de plus de travailleurs qualifiés.

92 % croient qu'il y a beaucoup de possibilités d'emploi dans les métiers spécialisés.

91 % font confiance aux écoles professionnelles et de métiers afin de leur donner l'éducation nécessaire pour une carrière réussie.

81 % croient qu'ils gagneraient autant d'argent dans un métier spécialisé que dans une carrière qui exige un diplôme universitaire ou collégial de quatre ans.

Même si les Canadiens apprécient beaucoup les travailleurs et leurs métiers spécialisés, trois quarts (76 %) ne les poursuivraient jamais.

47 % des Canadiens qui n'ont pas poursuivi une carrière en métiers spécialisés ont dit que la raison principale était qu'ils avaient d'autres passions qu'ils souhaitaient poursuivre comme carrière.

L'Indice de l'état de la science 3M de 2022

Méthodologie du sondage

L'Indice de l'état de la science de 3M présente une recherche originale, indépendante et représentative à l'échelle nationale (selon les données démographiques) en 2022.

Le sondage sur l'Indice de l'état de la science 2022 a été mené au sein d'un échantillon représentatif de 1 000 adultes de la population générale, 18 ans et plus, dans chacun des 17 pays suivants : les É.-U., le Canada, le R.-U., l'Allemagne, la France, la Pologne, l'Italie, le Brésil, le Mexique, la Colombie, le Japon, le Singapour, la Corée du Sud, la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis et l'Australie. À un niveau de confiance de 95 %, la marge d'erreur est de +/- 0,75 en points de pourcentage à l'échelle mondiale pour 17 pays et de +/- 3,1 en points de pourcentage pour chaque pays.

Pour établir une comparaison des résultats au fil des ans, une moyenne de suivi de 10 pays a été utilisée avec une marge d'erreur de +/- 0,98 en points de pourcentage.

