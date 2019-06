Une étude publiée démontre (en tenant compte de mesures cliniques et du fonctionnement au travail) qu'un programme d'aide aux employés externe produit des effets positifs - dont des améliorations de la santé mentale - pour ses utilisateurs, en comparaison avec les non-utilisateurs du groupe témoin

La recherche intitulée « The Impact of a Canadian EAP on Mental Health and Workplace Functioning: Findings from a Prospective Quasi-Experimental Study » ( Les effets d'un PAE canadien sur la santé mentale et le fonctionnement au travail : Résultats d'une étude prospective quasi expérimentale ), publiée en ligne aujourd'hui dans le Journal of Workplace Behavioral Health (Journal de la santé comportementale au travail), a étudié les effets causals d'un PAE canadien offert par Arete MD RH inc. sur la santé mentale, le fonctionnement au travail et la satisfaction de la vie.

« À notre connaissance, il s'agit de la première étude quasi expérimentale d'un PAE externe, menée avec un groupe témoin », a déclaré le Dr Marc Milot, psychologue de recherche et consultant chez Workreach Solutions (Laboratoire APAS inc.). « En élaborant et déployant une approche de recherche qui s'assimile à un essai contrôlé randomisé, l'étude a fourni des preuves qui appuient l'existence d'un lien de causalité entre l'utilisation du PAE d'Arete et un nombre de résultats positifs pour ce qui est des mesures cliniques et du fonctionnement au travail. »

Synthèse des résultats de cette étude :

En date du suivi mené six mois après l'utilisation des services du PAE d'Arete, les employés qui se sont prévalus du programme ont manifesté des niveaux réduits de détresse psychologique (dont une diminution de symptômes de dépression et d'anxiété) par rapport au groupe témoin dont les membres n'ont pas utilisé les services du PAE.

Les utilisateurs du PAE d'Arete avaient fait beaucoup moins de présentéisme au travail, avaient manifesté des niveaux de détresse bien inférieurs, et étaient plus investis dans leurs tâches.

En date du suivi mené six mois après l'utilisation du PAE d'Arete, les employés qui ont tiré parti du programme ont déclaré éprouver des niveaux de satisfaction de la vie plus élevés en comparaison avec les non-utilisateurs de PAE.

Des améliorations en matière de santé mentale expliquent les effets positifs du PAE d'Arete sur le fonctionnement au travail.

« Les conditions défavorables à la santé mentale ont des effets significatifs sur les employés et leur performance. Nous avons donc jugé qu'il était extrêmement important de procéder à une étude indépendante des services de PAE d'Arete, qui porterait autant sur des résultats cliniques, que sur des résultats pratiques dans le contexte de travail », a expliqué Allan Stordy, président and chef de la direction d'Arete RH inc. « Nous sommes très heureux que les services d'aide et de consultation que nous offrons par l'intermédiaire de thérapeutes affiliés (tous titulaires de maîtrises ou de doctorats), ont été reconnus comme améliorant la santé mentale des travailleurs canadiens, y compris ceux qui vivent avec un fardeau d'anxiété et de dépression. »

Des recherches indépendantes antérieures portant sur les données d'Arete RH, ont établi un lien entre l'utilisation de PAE et certaines économies de coûts pour les employeurs et pour le système public de santé. Ces recherches visaient également à déterminer si les solutions dont ont bénéficié les employés qui se sont prévalus de leur PAE se traduisent par une réduction des demandes de prestations d'assurance-invalidité, de la consommation de médicaments sur ordonnance et du recours aux services paramédicaux. Arete continuera à financer des projets de recherche fondée sur des données probantes et des analyses factuelles, afin de mieux comprendre toute la valeur créée par les PAE. Arete contribuera ainsi au développement du corpus grandissant de recherche en la matière.

Méthodologie de l'étude :

Il s'agissait d'une évaluation prospective quasi expérimentale portant sur les effets d'un PAE canadien sur la santé mentale, le fonctionnement au travail et la satisfaction de la vie

Les participants à l'étude étaient des employés canadiens de diverses organisations situées à travers le pays

Les résultats ont été comparés entre des groupes d'utilisateurs du PAE (n = 152) et de non-utilisateurs de PAE (n = 152), appariés en fonction de nombreuses variables de base, dont des caractéristiques démographiques, professionnelles, de santé mentale, de fonctionnement au travail, et d' autres caractéristiques et mesures

Les utilisateurs du PAE avaient accès à un maximum de 12 heures de services de consultation par année; les non-utilisateurs n'ont pas eu accès à de tels services

Les mesures de résultats ont été prises lors du suivi qui a eu lieu six mois après l'utilisation du PAE

Consulter le texte complet de l'étude (en anglais seulement) : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15555240.2019.1609978

À propos d'AreteMD RH inc.

Arete RH inc. améliore le bien-être des Canadiens par l'entremise de ses excellents programmes d'aide qui mettent à la disposition des entreprises membres et de leurs employés, des services de soutien aux entrepreneurs, aux gestionnaires et aux particuliers. Tous les programmes d'Arete offrent des solutions fondées sur des données probantes, qui ont été élaborées en fonction des résultats de recherches indépendantes - c'est ce qui distingue Arete des autres protagonistes du marché des programmes d'aide visant la santé mentale et le bien-être.

Les services aux particuliers comprennent une assistance psychosociale pour répondre à un large éventail de questions : soutien personnel, orientations générales sur des enjeux juridiques et financiers, conseils en nutrition, et aide à la garde d'enfants ainsi qu'à la prestation de soins aux personnes âgées.

L'aide offerte aux assureurs, sociétés, organisations, associations et syndicats inclut des stratégies de prévention de cas d'invalidité, un site Web présentant un ensemble de ressources spécialisées de soutien aux entreprises, et un service d'orientations générales pour les questions juridiques, financières ou en matière de ressources humaines.

www.areterh.com

À propos de Workreach Solutions

Workreach Solutions (Laboratoire APAS inc.) aide les parties prenantes du milieu de travail et la santé mentale (entreprises, fournisseurs de services, employeurs et autres organisations) à générer et à mettre en œuvre des connaissances factuelles. La mesure avancée des résultats de PAE est l'un de leurs domaines de spécialisation.

www.workreachsolutions.com

SOURCE Arete Ressources humaines Inc.

Renseignements: Pour plus de renseignements sur les résultats de l'étude ou pour fixer une entrevue, veuillez contacter : Dara Willis Communications, Cellulaire : 416-836-9272, Adresse électronique : dara@dwcomm.ca; Allan Stordy, Arete RH inc., Téléphone (sans frais) : 1-888-255-5196, poste 222, Adresse électronique : info@aretehr.com

Related Links

www.aretehr.com