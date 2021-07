Une étude montre que le Canada doit privilégier la création des effectifs scientifiques et technologiques plus inclusive

3M réunit les principaux défenseurs canadiens des STIM pour agir

LONDON, ON, le 6 juillet 2021 /CNW/ - De nouvelles recherches provenant de l'Indice de l'état de la science 3M révèlent que quand il s'agit de trouver une issue à la pandémie ou de s'attaquer avec succès à d'autres problèmes tels que la durabilité et le changement climatique, 93 pour cent des Canadiens reconnaissent que les scientifiques sont essentiels à notre bien-être futur compte tenu de la pandémie. En même temps, 68 pour cent des Canadiens reconnaissent que les groupes minoritaires sous-représentés n'ont souvent pas accès à la formation en STIM, ce qui est critique non seulement parce qu'en effectif plus diversifié dans le domaine des STIM donnera lieu à des idées plus novatrices, mais aussi pour permettre au Canada d'intensifier la collaboration mondiale pour aider à résoudre certains de nos plus grands problèmes.

Lors du récent STEMtalk 3M, les défenseurs canadiens des STIM se sont réunis pour agir et proposer des solutions aux obstacles à la formation en STIM pour les communautés sous-représentées et ont trois recommandations pour le Canada. Ces recommandations sont les suivantes :

Changer la façon dont les STIM sont enseignées et accessibles au Canada Passer de modèles de rôles à devenir des champions Partager la responsabilité de faire corroborer les mots par les actions

« Des expériences et des perspectives diverses qui se rencontrent pour travailler ensemble mènent à des solutions plus efficaces », a déclaré Penny Wise, présidente de 3M Canada. « Les résultats de l'Indice de l'état de la science 3M soulignent la nécessité d'unir les éducateurs, le gouvernement, les entreprises et les familles pour garantir que les étudiants sous-représentés aient un accès égal à la formation en STIM. STEMtalk 3M est une façon dont nous pouvons aider à créer de plus grandes opportunités, en défendant le changement et en élevant les voix canadiennes fortes qui peuvent aider à faire une différence. Nous sommes honorés et revigorés d'avoir commencé cet excellent travail aux côtés de certains des plus grands défenseurs des STIM au Canada pour fournir ces recommandations. Et ce n'est que le début. En s'associant et en parrainant ceux qui font la différence, 3M investira pour faire entendre ces voix au cours des années à venir. »

« Nous devons reconnaître différents cadres de référence dans la création de matériel pédagogique et concevoir un système qui appuie et résonne avec diverses visions du monde », a déclaré Doug Dokis, directeur d'Actua, le programme national Les jeunes autochtones en STIM. « Pendant des décennies, la formation en STIM a été enseignée en mettant l'accent sur les philosophies et les perspectives occidentales et il est temps de réfléchir à l'enseignement des STIM d'une manière qui soutient toutes les façons de penser. À titre d'exemple, le programme national Les jeunes autochtones en STIM (A-STIM) d'Actua intègre les recherches actuelles et les pratiques communément acceptées en matière de pédagogie éducative et d'approches autochtones en matière d'éducation et d'engagement communautaire. Ce programme et d'autres du même genre renforcent la confiance et les compétences tout en inspirant les étudiants à réaliser leur potentiel grâce aux STIM. »

« Les jeunes doivent avoir la possibilité de se voir reflétés dans la communauté scientifique et avoir des champions qui soutiennent ces objectifs dans leur vie. Pour ce faire, nous devons amener les jeunes à leur montrer le chemin d'une carrière en STIM, que c'est possible, qu'il existe des opportunités pour des gens comme eux et qu'il existe des programmes de soutien, des éducateurs et des champions en cours de route qui les aideront à trouver un éventail infini de possibilités », a déclaré Vanessa Raquel Raponi, fondatrice d'EngiQueers et ingénieure en développement de produits.

Conclusions importantes issues de l'Indice de l'état de la science 3M de 2021 :

Quatre-vingt-sept pour cent des Canadiens conviennent qu'il est important d'accroître la diversité et l'inclusion dans les postes en STIM. Pourquoi?

Cinquante pour cent pensent que plus de diversité équivaut à une plus grande collaboration mondiale, suivis de près par 47 % qui pensent que la diversité et l'inclusion se traduiront par des idées plus innovantes.



Soixante-huit pour cent des Canadiens reconnaissent que les groupes minoritaires sous-représentés n'ont souvent pas accès à la formation en STIM

La plupart des Canadiens (89 %) croient que la science donne de l'espoir pour l'avenir et 85 % espèrent que 2021 sera une meilleure année que 2020 grâce à la science

Les étudiants seraient plus inspirés à poursuivre les STIM s'ils comprenaient mieux les différentes opportunités de carrière en sciences et dans des entreprises scientifiques

Quatre-vingt-treize pour cent des Canadiens reconnaissent que les scientifiques sont essentiels à notre bien-être futur compte tenu de la pandémie

Quarante-quatre pour cent des Canadiens sont plus inspirés à poursuivre une carrière en STIM en raison de la pandémie

Près des deux tiers (63 %) des Canadiens déclarent que la pandémie de COVID-19 les a rendus plus soucieux de l'environnement

De même, à travers toutes les générations, 90 % des Canadiens croient que les gens devraient suivre la science pour aider à rendre le monde plus durable.

L'Indice de l'état de la science 3M de 2021

Conclusions obtenues auprès des Canadiens : https://centrescience.3mcanada.ca/3m-state-of-science-index

Données mondiales complètes : https://www.3m.com/3M/en_US/state-of-science-index-survey/interactive-3m-state-of-science-survey/

Méthodologie du sondage

L'Indice de l'état de la science de 3M présente une recherche originale, indépendante et représentative à l'échelle mondiale (selon les données démographiques de recensement) menée en 2021 par un partenaire de recherche mondiale indépendant grâce à une combinaison d'entretiens en ligne et hors ligne. Le sondage de 2021 a été mené du 2 février au 23 mars 2021 dans 17 pays auprès de 1 000 adultes de la population générale (18 ans et plus) dans chacun des pays suivants : l'Australie, le Brésil, le Canada, la Colombie, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Pologne, le Singapour, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis. Au niveau de confiance de 95 %, la marge d'erreur est de +/- 0,8 point de pourcentage au niveau mondial pour l'ensemble des 17 pays et +/- 3,1 points de pourcentage pour chaque pays. Pour établir une comparaison de l'indice de l'état de la science au fil des vagues, une moyenne de suivi de 10 pays a été utilisée avec une marge d'erreur de +/- 1,0 point de pourcentage. Les pays inclus dans cette moyenne sont le Brésil, le Canada, la Chine, l'Allemagne, le Japon, le Mexique, la Pologne, le Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis.

À propos de 3M

Chez 3M, nous faisons appel à la science de manière collaborative afin d'améliorer la qualité de vie quotidiennement alors que nos employés entrent en contact avec des clients dans le monde entier. Fondée en 1951, 3M Canada est l'une des premières filiales internationales de 3M. Le siège social et la première usine de fabrication sont à London, en Ontario où environ 800 de ses 1 900 employés travaillent. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M aux enjeux des problèmes mondiaux, visitez le site Web www.3M.ca ou Twitter @3M_Canada.

SOURCE 3M Canada Company

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Melissa Jurenas, 1 519 691-4390, [email protected]