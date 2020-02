Une étude montre que la majorité des Canadiens sont en faveur de règles encourageant la compétition entre les fournisseurs de services sans fil en permettant à de nouveaux concurrents d'intégrer le marché

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Les données recueillies par une étude de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) sur l'opinion publique démontrent qu'une majorité (60 %) de Canadiens sont en faveur de nouveaux règlements pour encourager une compétition plus féroce entre les plus grands fournisseurs de services canadiens et permettre aux plus petites entreprises de prendre leur place sur le marché. Les résultats surviennent au moment où le Conseil de la radio-télévision canadienne (CRTC) tiendra une audience d'une durée de deux semaines sur le statut du marché sans fil.

Le Conseil devra répondre à plusieurs questions clés, notamment s'il accordera un accès au réseau du marché de gros afin de permettre aux opérateurs de téléphonie mobile virtuels (MVNO) concurrents d'intégrer le marché canadien. Les MVNO sont des fournisseurs de téléphones cellulaires, comme Ting ou Google Fi, qui ne gèrent pas leur propre réseau et choisissent plutôt d'acheter des espaces inexploités sur les réseaux pour vendre leurs services.

Le rapport d'étude complet, dont la sortie est prévue pour le mois de mars, mettra en lumière l'opinion des Canadiens en ce qui a trait à la connectivité, à la gouvernance de l'Internet et aux questions sur la politique numérique. Il sera présenté au Forum canadien sur la gouvernance de l'Internet 2020, à Montréal, où l'ACEI est un commanditaire principal. Vous pouvez avoir un aperçu des résultats en consultant la section ci-dessous.

Aperçu des résultats de l'étude :

Une majorité de Canadiens (60 %) souhaitent que les plus grands fournisseurs de services sans fil du Canada soient obligés de partager leur infrastructure avec de nouveaux ou de plus petits fournisseurs de services afin de pouvoir créer plus de compétition dans le secteur mobile.

Plus de huit personnes sur dix (86 %) pensent que l'accès universel à l'Internet haute vitesse est important pour la croissance et la prospérité économiques globales du Canada .

Venez assister au Forum canadien sur la gouvernance de l'Internet

Le FGI canadien est le forum sur les enjeux des politiques de l'Internet comprenant le plus grand nombre de parties prenantes au Canada . L'événement de cette année aura lieu le 30 mars à l'Université du Québec à Montréal.

, et des discussions en groupe traitant de divers enjeux comme le chiffrement, l'IA, la cybersécurité et plus encore. La préinscription pour les journalistes et le public est désormais ouverte. L'inscription est gratuite.

L'ACEI est l'un de plusieurs partenaires contribuant à l'organisation de cet événement et est le commanditaire principal de l'événement. Le forum est également parrainé par CANARIE, Cybera et ICANN.

Au sujet de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, l'ACEI conçoit des technologies et des services -- tels que le D-Zone DNS Firewall -- qui contribuent à l'atteinte de son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI exploite l'un des domaines nationaux de premier niveau (ccTLD) connaissant la croissance la plus rapide au monde, un réseau DNS mondial de haute performance et l'une des solutions de registre d'arrière-plan parmi les plus évoluées. Vous pouvez en apprendre davantage sur https://cira.ca/fr/.

