Une étude indique les principaux défis des journalistes, dont la lutte contre les fausses nouvelles, la production accélérée des articles et la conquête de nouveaux publics

Plateforme de communications complète qui aide les professionnels des relations publiques et du marketing du monde entier à cerner, influencer et décupler la portée de leurs nouvelles, Cision vient de publier son Rapport sur l'état des médias , qui compile les réponses de plus de 3 800 journalistes issus de 17 marchés à l'échelle mondiale. Cette publication annuelle vise à comprendre les principales difficultés rencontrées par les journalistes au sein d'un marché en rapide évolution ainsi que les façons dont les professionnels des relations publiques peuvent soutenir la production de reportages fiables et de premier ordre.

Selon le rapport, le plus grand défi des journalistes est le maintien de leur crédibilité en tant que source d'information fiable (32 %) et la lutte contre les accusations de « fausses nouvelles ». En deuxième place, les journalistes citent l'incidence du manque d'effectifs et de ressources sur leur charge de travail. En fait, trois journalistes sur dix (29 %) publient dix articles ou plus par semaine.

« Le travail d'un journaliste ne se limite plus seulement à diffuser l'information, une situation qui ouvre la porte à l'établissement de partenariats fructueux entre les professionnels de la communication et les médias pour s'assurer que les histoires sont racontées de manière rapide, efficace et pertinente », déclare Nicole Guillot, présidente de PR Newswire, une plateforme de Cision.

Les attentes des journalistes envers les professionnels en relations publiques

Interrogés sur les sources qu'ils trouvent les plus utiles pour générer des articles ou des idées d'articles, plus d'un tiers des journalistes (37 %) citent les communiqués de presse, qui arrivent en tête de liste. Plus des trois quarts (76 %) des répondants préfèrent recevoir des communiqués de presse de la part des marques et des professionnels des relations publiques à tout autre type de contenu. Les tendances et les données du marché se classent au deuxième rang (63 %) et près de la moitié des journalistes (49 %) veulent des invitations pour assister à des événements.

Selon madame Guillot, « les communiqués de presse tiennent toujours le haut du pavé comme méthode privilégiée de diffuser des nouvelles aux médias de manière fiable, réfléchie et urgente ».

Pour renforcer leurs relations avec les journalistes, les professionnels des relations publiques doivent appliquer de ce qui suit :

Fournir des renseignements précis étayés par des sources fiables : Près des deux tiers (60 %) des journalistes estiment qu'il est inexcusable de se contenter de moins au vu des critiques accrues ciblant la crédibilité de l'information et la confiance de l'auditoire.

Près des deux tiers (60 %) des journalistes estiment qu'il est inexcusable de se contenter de moins au vu des critiques accrues ciblant la crédibilité de l'information et la confiance de l'auditoire. Respecter les délais : S'ils ont l'impression qu'un professionnel des relations publiques ne respecte pas leurs contraintes de temps, un nombre important de journalistes (22 %) disent qu'ils n'auront plus de temps à lui accorder.

S'ils ont l'impression qu'un professionnel des relations publiques ne respecte pas leurs contraintes de temps, un nombre important de journalistes (22 %) disent qu'ils n'auront plus de temps à lui accorder. Ne pas les bombarder de propositions : La grande majorité des journalistes (74 %) ne toléreront pas « de se laisser inonder de propositions non pertinentes »; raison de plus pour s'assurer que les informations ciblent les médias appropriés. En fait, seulement 9 % des journalistes affirment que la majorité des propositions qu'ils reçoivent sont pertinentes.

La grande majorité des journalistes (74 %) ne toléreront pas « de se laisser inonder de propositions non pertinentes »; raison de plus pour s'assurer que les informations ciblent les médias appropriés. En fait, seulement 9 % des journalistes affirment que la majorité des propositions qu'ils reçoivent sont pertinentes. Penser multimédia (images, vidéos, infographies) : Parmi les journalistes, 22 % affirment que les professionnels des relations publiques peuvent faciliter leur travail en fournissant ces types de contenu dans leurs propositions et leurs communiqués de presse. Plus de la moitié (54 %) des répondants disent qu'ils sont plus susceptibles de couvrir une nouvelle si elle comprend déjà du contenu multimédia.

« En ce qui concerne la relation entre les professionnels de la communication et les journalistes, l'élément crucial est d'alléger le fardeau des médias, selon madame Guillot. Tout commence par savoir à quels journalistes s'adresser; ensuite, il s'agit de développer un partenariat basé sur la confiance mutuelle et de bien cerner le public que vous tentez d'atteindre ensemble. »

Rapport 2022 sur l'état des médias de Cision : Ce que les professionnels des relations publiques doivent savoir pour convaincre les journalistes

Méthodologie du rapport

Cision a mené son enquête 2022 sur l'état des médias tout au long des mois de janvier et février 2022. Les sondages ont été envoyés par courriel aux membres de la base de données des médias de Cision. Ces membres sont contrôlés par l'équipe de recherche de l'entreprise sur les médias de l'entreprise afin de vérifier leur statut à titre de professionnels des médias, d'influenceurs ou de blogueurs. Nous avons également interrogé les membres de notre base de données HARO (Help a Reporter Out) et offert le sondage aux professionnels des médias dans la base de données PR Newswire for Journalists. Le L'enquête de cette année nous a permis de recueillir les réponses de 3 890 personnes œuvrant dans 17 marchés à l'échelle mondiale : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Finlande, Suède, Italie, Espagne, Portugal, Chine, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Taïwan et Hong Kong.

L'enquête a été traduite et localisée pour chaque marché, puis les résultats ont été combinés pour élaborer le rapport mondial.

À propos de Cision

Cision est une plateforme de communication complète utilisée par plus de 100 000 professionnels des relations publiques et du marketing du monde entier pour cerner, influencer et décupler la portée de leurs nouvelles. En tant que chef de file du marché, Cision outille la prochaine génération de professionnels de la communication et les aide à mener leurs activités de manière stratégique dans le paysage médiatique moderne, où l'opinion publique a une influence directe sur la réussite des entreprises. Présente dans 24 pays des Amériques, de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie-Pacifique, Cision offre une suite de solutions de pointe, dont Newswire, Brandwatch, Cision Communications Cloud® et Cision Insights. Pour en savoir plus, visitez www.cision.ca et suivez @CisionCA sur Twitter.

SOURCE Cision Ltd.

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Relations publiques de Cision, [email protected]