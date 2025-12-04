Une étude dévoile les réalités méconnues des équipes marketing B2B au Québec

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Derrière les usines, manufacturiers, distributeurs, entreprises technologiques et cabinets de services professionnels qui contribuent à l'économie québécoise, on trouve des équipes marketing souvent modestes, aux ressources limitées, mais appelées à jouer un rôle clé dans la croissance et la visibilité de leur organisation.

Pour une deuxième fois, l'agence Bang Marketing publie une étude sur les pratiques marketing B2B au Québec. Menée auprès de 211 organisations entre septembre et octobre 2025, cette étude dresse un portrait des pratiques au sein des entreprises québécoises faisant de la mise en marché auprès d'une clientèle «business to business» (B2B).

«On parle souvent des marques grand public et de leurs campagnes spectaculaires, mais très peu des équipes qui mènent un travail marketing essentiel dans les organisations B2B du Québec. C'est ce travail invisible que notre étude met en lumière», explique Stéphanie Kennan, présidente de Bang Marketing.

UN MARKETING EN PLEINE TRANSFORMATION

L'étude, disponible pour téléchargement au b2b.bang-marketing.com/etude-2026 , dresse le portrait d'un marketing B2B en évolution, confronté à certaines contraintes.

Budgets et croissance: la prudence s'installe

La croissance se poursuit, à un rythme plus mesuré. En 2026, une entreprise sur deux prévoit une hausse de son chiffre d'affaires, comparativement à 62% en 2024. Même tendance du côté des budgets marketing: 51% demeurent stables, alors que 26% sont en hausse.

Des équipes réduites, mais engagées

Près de la moitié des entreprises (47%) comptent une ou deux personnes dédiées au marketing, tandis que 16% n'ont aucune ressource en interne. Les spécialistes doivent jongler entre la planification, la création et l'exécution, souvent avec des moyens limités.

L'intelligence artificielle en voie de perfectionnement

Déjà utilisée par 83% des entreprises, l'IA sert principalement à automatiser ou à générer du contenu. Toutefois, 43% des professionnels se disent encore «moyennement à l'aise» avec l'utilisation de l'IA, révélant un besoin de montée en compétence.

«Le marketing numérique est bien ancré dans les pratiques. La suite? Saisir l'occasion de bâtir des approches plus structurées, plus alignées et plus mesurables, pour en faire un vrai moteur de croissance», résume Stéphanie Kennan.

À propos de Bang Marketing

Bang Marketing est une agence spécialisée en marketing B2B depuis plus de 25 ans. Fondée par Stéphanie Kennan, l'agence accompagne les entreprises des secteurs manufacturier, industriel, technologique et professionnel dans la planification et l'exécution d'initiatives stratégiques, numériques et de marque.

Consultez son site web pour en apprendre davantage sur l'entreprise: www.bang-marketing.com

