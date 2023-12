L'analyse canadienne sur la pauvreté et les facteurs socioéconomiques de 2023 révèle une demande croissante de services sociaux, ce qui permet à l'Armée du Salut de mieux servir les personnes dans le besoin.

TORONTO , le 18 déc. 2023 /CNW/ - Une nouvelle recherche de l'Armée du Salut du territoire du Canada révèle que les Canadiens ont de la difficulté à répondre à leurs besoins fondamentaux, l'inflation, l'abordabilité des aliments et la sécurité du logement étant les principaux enjeux. Ce sont les familles monoparentales, les aidants naturels et les ménages d'une personne qui subissent le plus de pressions, ce qui montre que ces difficultés ne sont pas ressenties également par tous les Canadiens.

L'Armée du Salut a sondé plus de 1 500 Canadiens pour produire l'Analyse canadienne sur la pauvreté et les facteurs socioéconomiques de 2023 afin de mieux comprendre leurs attitudes, leurs comportements et leurs expériences sur des questions comme la disponibilité de logements et de nourriture, l'abordabilité générale et les retombées connexes en matière de santé. En tant que l'un des plus importants fournisseurs directs de services sociaux non gouvernementaux au Canada, ces données aident l'Armée du Salut à quantifier la demande de services sociaux continus fournis et aident l'organisation à mieux servir les personnes dans le besoin.

La recherche montre que les plus grandes préoccupations des Canadiens sont l'inflation, la sécurité du logement et l'abordabilité des aliments. Ces constatations sont en adéquation avec les données internes de l'Armée du Salut, qui révèlent une augmentation du nombre de ménages qui demandent de l'aide, ainsi que des personnes qui cherchent des vêtements, des meubles, des logements d'urgence et des manteaux d'hiver.

Le rapport révèle que les familles monoparentales sont les plus durement touchées au pays. Alors que 25 % des Canadiens craignent de ne pas avoir un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, ce chiffre grimpe à 40 % pour les ménages monoparentaux, et augmente également pour les ménages d'une personne (31 %) et les aidants naturels (30 %). 21 % des répondants ont déclaré sauter ou réduire la taille d'au moins un repas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture, mais ce chiffre grimpe à 45 % chez les chefs de famille monoparentale. 22 % des parents ont également déclaré manger moins pour que leurs enfants ou d'autres membres de la famille puissent manger (44 % chez les chefs de famille monoparentale).

« Les chiffres tirés de nos recherches sont troublants et montrent que les Canadiens ont du mal à joindre les deux bouts dans toutes les régions du pays et qu'ils s'inquiètent de l'avenir de leur famille, près de 60 % d'entre eux étant extrêmement préoccupés par l'augmentation du coût de la vie et l'inflation, a affirmé le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications de l'Armée du Salut au Canada. La situation est désastreuse pour les familles monoparentales où les chefs de famille se privent de nourriture pour joindre les deux bouts. »

En 2023, en raison de l'incidence continue de l'inflation, le soutien aux collectivités, aux personnes et aux familles prioritaires est plus important que jamais. Bien que l'Armée du Salut offre de l'aide dans une vaste gamme de services, la plupart des soutiens offerts étaient liés aux programmes d'aide alimentaire et de repas.

Les Canadiens font également état d'un sentiment de pessimisme à l'égard de leurs finances personnelles, 31 % d'entre eux se disant préoccupés par leurs finances personnelles pour les deux prochaines années. Plus de 40 % disent avoir des problèmes de santé mentale, tandis que près du tiers déclarent avoir des problèmes de santé physique.

« Nous comprenons qu'il s'agit d'une période très difficile pour de nombreux Canadiens, a déclaré M. Murray. Le manque général d'abordabilité a des répercussions sur le bien-être émotionnel, mental et physique de nos collectivités. Ce sont nos amis, notre famille et nos voisins, et un nombre croissant d'entre eux se tournent vers l'Armée du Salut pour obtenir de l'aide. »

Le rapport révèle que les Canadiens espèrent voir les pressions financières diminuer quelque peu au cours des six prochains mois, mais ils s'attendent malgré tout à ce que la sécurité alimentaire, les ressources financières limitées, les problèmes de santé et l'insécurité en matière de logement persistent. Par conséquent, l'Armée du Salut s'attend à maintenir les niveaux de service actuels pour aider les Canadiens à relever ces défis soutenus et continuera de tirer parti de ces données et de ces mesures internes pour aider à diriger les ressources là où elles sont le plus nécessaires.

L'an dernier, partout au Canada, l'Armée du Salut est venue en aide à plus de 2,7 millions de personnes, a servi plus de 3,9 millions de repas, a distribué à 359 000 personnes des paniers de nourriture et des jouets pour les enfants à l'occasion de Noël, et a fourni de la nourriture, des vêtements et une aide concrète à plus de 1,5 million de personnes.

Méthodologie de l'enquête

L'étude a été menée du 12 au 19 octobre 2023 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 515 Canadiens membres du forum en ligne Angus Reid, équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe et de la région. Remarque : Les Canadiens vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut n'ont pas été inclus dans l'enquête. L'enquête comporte une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

