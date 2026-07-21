Une étude de CGI souligne l'importance de la souveraineté des données et de la modernisation pour le déploiement de l'IA à grande échelle au Canada

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Les résultats de l'étude démontrent que les équipes de direction canadiennes intègrent l'IA dans leurs activités principales et renforcent les fondations nécessaires à un déploiement sécuritaire et à la création d'une valeur mesurable.

MONTRÉAL, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a publié aujourd'hui les résultats de son étude La voix de nos clients 2026 pour le Canada. Les conclusions sont basées sur 278 discussions approfondies avec des responsables des fonctions d'affaires et de TI de 179 organisations canadiennes.

L'étude révèle que l'adoption de l'IA avance à grands pas et est passée de la phase pilote à l'intégration dans les activités principales. Les organisations misent de plus en plus sur le renforcement des fondations (données, infonuagique et modernisation) nécessaires pour déployer l'IA à grande échelle de façon sécuritaire et responsable et créer une valeur d'affaires mesurable.

L'étude La voix de nos clients 2026 met de l'avant trois thèmes principaux qui façonnent les progrès en IA au Canada :

L'IA est intégrée dans les activités d'affaires : 64 % des responsables au pays indiquent que leur organisation applique l'IA dans leurs processus d'affaires et opérationnels; 61 % quantifient les résultats de leur mise en œuvre de l'IA.

: 64 % des responsables au pays indiquent que leur organisation applique l'IA dans leurs processus d'affaires et opérationnels; 61 % quantifient les résultats de leur mise en œuvre de l'IA. Les priorités en infonuagique reflètent les enjeux liés à la sécurité et à la souveraineté des données : 65 % citent la sécurité et l'atténuation des cyberrisques comme un objectif clé de leur stratégie infonuagique; 51 % citent la souveraineté et la localisation des données comme priorités.

: 65 % citent la sécurité et l'atténuation des cyberrisques comme un objectif clé de leur stratégie infonuagique; 51 % citent la souveraineté et la localisation des données comme priorités. La modernisation est à la fois un obstacle et une priorité : 49 % indiquent que les systèmes existants freinent considérablement les stratégies en matière de transformation numérique, de données et d'IA; 85 % envisagent de moderniser plus de 20 % de leurs applications opérationnelles au cours des deux prochaines années.

« Pour les organisations canadiennes, le débat sur l'IA porte désormais sur la solidité des fondations. », affirme Michael Godin, président des opérations de CGI au Canada. « Après avoir expérimenté, elles priorisent maintenant l'investissement dans l'infonuagique, les données, la gouvernance et la modernisation pour déployer l'IA à grande échelle de façon responsable et atteindre leurs objectifs de transformation numérique. »

Les résultats canadiens apportent une perspective locale à l'étude mondiale La voix de nos clients 2026. Cette étude récemment publiée par CGI met en lumière l'accélération de l'adoption de l'IA par les équipes de direction, alors que les capacités organisationnelles peinent encore à suivre le rythme.

À propos de La voix de nos clients CGI

Chaque année, des leaders de CGI réalisent des entretiens en personne avec de hauts dirigeants des fonctions d'affaires et des TI afin de connaître leur point de vue sur les tendances qui ont une incidence sur leur organisation. Ces conversations portent notamment sur l'exécution de la stratégie, la modernisation des TI, la gestion des talents, la cybersécurité, les données, la maturité infonuagique et de l'IA, la réglementation, l'innovation et le développement durable. Les perspectives permettent d'élaborer des feuilles de route pragmatiques et s'appuient sur plus d'un million de données recueillies sur cinq ans.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et conseillères et autres professionnel(le)s établi(e)s partout dans le monde grâce auxquel(le)s l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur CGI.com.

SOURCE CGI Inc (Canada Operations)

Pour plus de renseignements: Derek Marinos, [email protected], 514-210-5141