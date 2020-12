Une étape significative vers la fin de la pandémie - Les premiers Québécois ont reçu aujourd'hui le vaccin contre la COVID-19

QUÉBEC, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, est heureux d'annoncer que la vaccination contre la COVID-19 au Québec s'est amorcée aujourd'hui. Des résidents aînés et des travailleurs du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Centre gériatique Maimonides Donald Berman, à Montréal, et du Centre d'hébergement Saint-Antoine, dans la Capitale-Nationale, ont été les toutes premières personnes à recevoir le vaccin.

C'est une opération de vaccination sans précédent qui débute enfin, après plusieurs semaines de planification. Comme il avait été annoncé, tout a été mis en œuvre pour que le Québec soit fin prêt à commencer la vaccination dès la réception des premières doses, étape qui s'est déroulée dans les dernières heures.

Dès la semaine du 21 décembre, la vaccination se déroulera dans plus de 20 lieux au Québec. Dans chacun des établissements, comme c'est le cas dans les deux CHSLD ciblés aujourd'hui, des équipes médicales seront sur place pour administrer les vaccins et assurer le suivi clinique nécessaire.

Citation :

« Après plusieurs mois éprouvants, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui. Le début de la vaccination est une étape déterminante que nous attendions tous avec impatience. Nous sommes enfin rendus à un moment charnière de la lutte que nous menons ensemble contre le virus. Avec la hausse préoccupante des éclosions des dernières semaines, la vaccination des clientèles prioritaires prend toute son importance. Je remercie tous ceux et celles qui contribuent aux efforts. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que le début de la vaccination ne signifie aucunement la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois seront nécessaires pour immuniser une part suffisamment importante de la population.

Cette première livraison du vaccin permettra d'administrer une première dose à 4 875 personnes dans les prochains jours. En fonction des doses que le Québec recevra, il est prévu de vacciner jusqu'à 650 000 personnes d'ici le 1er avril.

Soulignons enfin qu'une grande importance est accordée à la sécurité des vaccins. Ainsi, les vaccins contre la COVID-19 sont soumis aux mêmes normes de qualité et de sécurité que tout autre vaccin utilisé au Canada. Le Canada et le Québec disposent d'un système très complet pour assurer la sécurité des vaccins après leur mise en marché. Chaque signalement d'effet indésirable inhabituel est examiné par des experts afin d'identifier rapidement tout problème de sécurité.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur la COVID-19 : Québec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756