Une Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers temporaires maintenant permanente et élargie

LAVAL, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accompagné du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne et du député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, annonce que l'Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers temporaires (TET) de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sera désormais permanente, et que son mandat auprès des travailleurs et employeurs qui recourent à ses services sera élargi.

Lancées par la CNESST et déjà présentes dans le secteur agricole depuis 2019, les activités de prévention et d'accompagnement de l'Escouade prévention seront bonifiées et se déploieront désormais dans plusieurs secteurs d'activité économique, dont le commerce de détail, le secteur manufacturier, l'hébergement, la restauration, la transformation alimentaire, la gestion de sociétés et d'entreprises et les soins de santé. Autre nouveauté : des services seront offerts tout au long de l'année.

Une escouade qui répond aux besoins des TET

Depuis plusieurs années, le marché du travail québécois est marqué par le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre. Pour y répondre, le gouvernement mise, entre autres, sur la participation accrue des TET. Le gouvernement a d'ailleurs obtenu des gains majeurs en matière d'immigration, notamment en lien avec les assouplissements au Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Les besoins de TET sont grandissants. Toutefois, ces travailleurs sont plus susceptibles de ne pas connaître leurs droits et obligations en matière de travail. De plus, les employeurs qui les accueillent ont besoin de soutien afin de répondre aux diverses exigences liées aux conditions de travail et d'embauche de ces travailleurs. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement agit de façon proactive et en amont de l'arrivée importante de nouveaux TET.

Les activités de l'escouade se déclineront en deux volets :

des ateliers d'information sur le terrain, sur les normes, la santé et la sécurité du travail offerts gratuitement, notamment en espagnol, à l'attention des TET et de leurs employeurs en Montérégie, en Estrie, en Mauricie et Centre-du-Québec, à Laval , dans les Laurentides et dans Lanaudière;

de l'accompagnement personnalisé, de la part de la CNESST, offert aux employeurs de TET de tous les secteurs quant à leurs responsabilités en matière de travail.

Pour y arriver, la CNESST a bonifié ses activités de prévention et d'accompagnement visant à aller au-devant de ces besoins. L'Escouade prévention auprès des TET permet d'offrir un service flexible et adapté à la réalité des milieux de travail afin de les soutenir dans la compréhension et l'application des droits et obligations en matière de travail. Le déploiement de l'escouade se fera de façon graduelle dans toutes les régions du Québec d'ici le printemps 2023.

Citations

« Les TET ne sont plus uniquement dans le secteur agricole. Avec les assouplissements obtenus au Programme des travailleurs étrangers temporaires, il était important pour le gouvernement du Québec d'augmenter la prévention et l'accompagnement offert aux TET et à leurs employeurs. Le déploiement de l'Escouade prévention permettra de sensibiliser les milieux de travail aux droits et obligations des travailleurs et des employeurs. De plus, la CNESST innove en offrant des services de consultation personnalisés aux employeurs de TET afin que ceux-ci respectent leurs obligations. Les TET sont importants pour répondre, en partie, aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Il est donc essentiel de déployer tous les efforts pour s'assurer qu'ils sont traités convenablement. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les travailleurs étrangers temporaires sont essentiels aux activités du secteur bioalimentaire. Ils contribuent à la croissance économique de nos entreprises québécoises. Je salue les initiatives de mon collègue Jean Boulet et de la CNESST pour améliorer leurs conditions de travail, et souligne l'importance du retour de l'Escouade prévention auprès des travailleurs étrangers. J'invite nos producteurs, nos transformateurs et nos pêcheurs à utiliser les outils offerts par l'escouade et à joindre leurs efforts de prévention à ceux de notre gouvernement afin que nos TET puissent effectuer leur travail dignement. »

- André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous le savons tous, la pénurie de main-d'œuvre qui sévit en ce moment préoccupe particulièrement le milieu agricole. Bon nombre de producteurs agricoles ont besoin de travailleurs et doivent se tourner vers une main-d'œuvre temporaire. Les travailleurs saisonniers sont indispensables au bon fonctionnement de notre industrie agroalimentaire. Grâce à eux, toute la chaîne de production en profite. Il faut leur donner de bonnes conditions de travail. L'Escouade prévention jouera donc un rôle primordial afin de les maintenir dans des conditions de travail maximales. »

- Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« La CNESST accorde depuis de nombreuses années une attention particulière aux travailleuses et travailleurs étrangers temporaires ainsi qu'aux employeurs qui les accueillent. Nous sommes très heureux d'avoir conçu une offre de services permettant de répondre en continu et de manière adaptée aux besoins de ces milieux de travail. L'Escouade prévention affectée aux TET et à leurs employeurs se situe dans le prolongement des efforts de la CNESST pour assurer la compréhension et l'application des droits et obligations en matière de travail relativement à cette main-d'œuvre et aux particularités qui la caractérisent. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

Faits saillants

Tout comme l'ensemble des employeurs, les TET ont les mêmes obligations en matière de travail. De plus, un TET détient les mêmes droits que tout travailleur du Québec en matière de travail.

Tous les détails sur l'Escouade prévention auprès des TET sont accessibles ici : Escouade prévention TET | Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca).

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

Pour en savoir plus sur la CNESST, visitez son site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-la sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Maude Méthot-Faniel Attachée de presse Cabinet du ministre du Travail,

de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration,

de la Francisation et de l'Intégration

et ministre responsable de la région

de la Mauricie Tél. : 438 526-8750 Renseignements : Relations médias CNESST Téléphone : 1 866 966-4705

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale