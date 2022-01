UNE ÉQUIPE SOLIDE AU SERVICE DES QUÉBÉCOIS.ES

MONTRÉAL, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dominique Anglade, la cheffe de l'opposition officielle, a annoncé aujourd'hui des changements aux responsabilités des porte-paroles de l'équipe libérale.

Alors que le Québec traverse une période pandémique, avec un premier ministre qui s'entête à prendre des décisions basées sur son instinct politique plutôt qu'en écoutant les experts et la science, l'équipe libérale sera toujours là pour défendre les intérêts et les priorités de tous les Québécois et Québécoises.

Au cours des derniers mois, nous avons tous fait des sacrifices importants pour nous protéger face à la COVID-19. Notre équipe continuera de questionner la CAQ sur ses prises de décisions douteuses en matière de gestion de la pandémie, tout en continuant de mettre de l'avant un plan progressiste et inclusif qui alliera écologie et économie. Le Québec a besoin d'oser l'avenir avec une vision moderne qui nous permettra à la fois de nous sortir de cette crise, lutter contre les changements climatiques tout en renforçant notre économie et élargir notre filet social.

Ces changements permettront à notre équipe de continuer à proposer des solutions concrètes concernant les défis auxquels nous sommes confrontés et d'amener une vision novatrice pour l'avenir du Québec.

Les changements sont les suivants :

Pierre Arcand , président du caucus et porte-parole de l'opposition officielle pour le conseil du trésor;

Gaétan Barette, porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice et d'éthique;

Frantz Benjamin , porte-parole de l'opposition officielle en matière de Travail;

Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de services sociaux;

Gregory Kelley , porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires autochtones et de cybersécurité et du numérique;

Isabelle Melançon, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, d'emploi et de condition féminine;

Jennifer Maccarone , porte-parole de l'opposition officielle en matière de Famille, de lutte contre la pauvreté, de solidarité sociale et pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme et pour la communauté LGBTQ2;

Marc Tanguay , porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'énergie, de ressources naturelles, d'innovation et de science.

SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

Renseignements: François White, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-999-7283, [email protected]