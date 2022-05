Une équipe du Groupe Ergo Ressources s'installe à Repentigny

REPENTIGNY, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Deux ergothérapeutes et une kinésiologue du Groupe Ergo Ressources s'installeront à la clinique Physio Notre-Dame de Repentigny pour soutenir les patients dans leur réadaptation, dès le 16 mai 2022. Se joignant à une équipe interdisciplinaire, Alina Motorina, Kelly Gougeon et Mariam Haidar se réjouissent de poursuivre la mission du Groupe Ergo Ressources : aider les travailleurs à retrouver leurs capacités et se réaliser dans le travail et les activités de tous les jours et les enfants à besoins particuliers à s'épanouir dans leur quotidien. Ces professionnelles en ergothérapie, cumulant plus de (nombre) années d'expérience, œuvraient auparavant à Laval, mais ont choisi Repentigny pour poursuivre leur carrière.

« Repentigny et la grande région de Lanaudière sont en pleine croissance démographiques et nous croyons que l'offre du Groupe Ergo Ressources complétera parfaitement celle de Physio Notre-Dame », précise Magalie Rinfret, ergothérapeute et vice-présidente du Groupe Ergo Ressources. « L'approche interdisciplinaire est éprouvée, en ce qui concerne la réadaptation des travailleurs, et nous la pratiquons avec succès depuis maintenant 25 ans », ajoute Alina Motorina, kinésiologue.

En collaboration avec les professionnels de physiothérapie, massothérapie et ostéopathie déjà présents à la clinique du 783, rue Notre-Dame, suite 205, à Repentigny, les deux ergothérapeutes apportent une solide expertise en réadaptation des travailleurs, que ce soit à la suite d'un accident du travail, d'un accident de la route ou d'une maladie. « Durant les mois de confinement dus à la pandémie de COVID-19, nous avons mis en place des consultations à distance, permettant d'englober tous les défis liés à la réadaptation, qu'ils soient d'ordre physique ou liés à la santé mentale, comme c'est parfois le cas à la suite d'un accident », précise Magalie Rinfret.

Lorsque survient la maladie, un accident de travail ou de la route, la personne peut rapidement perdre des capacités physiques en plus de vivre avec de la douleur aiguë ou chronique et de la détresse psychologique. En effet, cet événement peut aussi être associé à une augmentation du stress, de l'anxiété, des difficultés à dormir, etc. Dans ce contexte, des gestes autrefois banaux peuvent devenir une montagne insurmontable et la routine autrefois bien rodée est complètement désorganisée. L'ergothérapeute accompagne la personne, un pas à la fois, pour franchir la distance la séparant du sommet de cette montagne. « Pour moi, ce qu'il y a de plus valorisant dans mon travail, c'est de voir une personne arriver avec ses défis et, avec mon soutien, pouvoir reprendre sa vie quotidienne », souligne Kelly Gougeon. « Encore plus, lorsqu'une personne qu'on a aidée revient nous voir, quelques mois après avoir repris le travail, on a vraiment l'impression d'avoir accompli notre mission », renchérit Mariam Haidar.

Il est dès maintenant possible de prendre rendez-vous avec Mariam Haidar et Kelly Gougeon du Groupe Ergo Ressources, à la clinique Physio Notre-Dame, que ce soit sur référence du médecin, de l'assureur ou simplement en contactant le 450 470-0515.

Renseignements: Magalie Rinfret, erg., Vice-présidente-directrice générale, Groupe Ergo Ressources, [email protected], 1 866-611-3746