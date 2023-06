TORONTO, le 29 juin 2023 /CNW/ - Deux entreprises très différentes ont remporté les prix les plus prestigieux dans le cadre du Défi d'impact national 2023 - Des innovations audacieuses pour vivre, propulsé par AGE-WELL et SE Health. L'une des entreprises lauréates offre des services qui aident à créer des contacts au sein des familles tandis que l'autre propose un produit conçu pour protéger les gens contre les risques d'infection.

Jennifer Siripong Mandel (à gauche) et Anika Chabra (à droite) de Root & Seed ont remporté la catégorie Communauté dans Défi d’impact national 2023 – Des innovations audacieuses pour vivre. (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE)) Kunal Sethi d'UVX livre le pitch gagnant dans la catégorie Startup dans Défi d’impact national 2023 – Des innovations audacieuses pour vivre. (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE))

Anika Chabra a vécu un moment à la fois triomphant et doux-amer lorsqu'elle a accepté son prix dans la catégorie Organismes communautaires du concours. Accompagnée de sa partenaire d'affaires, Jennifer Siripong Mandel, elle a déclaré devant l'auditoire s'être inspirée d'une période déchirante de sa vie pour créer son entreprise, Root & Seed.

D'une voix émue, elle a rendu hommage à son père, Jatinder, qui la regardait parmi les spectateurs. Et elle a rappelé la mémoire de sa mère, Ramma, décédée subitement et de façon inattendue quatre ans plus tôt.

« Lorsque nous l'avons perdue, nous avons également perdu ses récits », a déclaré Mme Chabra, cofondatrice de l'entreprise.

Ayant son siège à Toronto, Root & Seed est une plateforme conçue pour relier les générations et préserver les histoires des familles. Il ne s'agit pas d'une application, mais plutôt d'une expérience « phymérique » qui offre divers moyens - physiques et numériques - pour explorer les histoires de famille, dont un outil mobile de conversation qui permet d'enregistrer les voix et les souvenirs des êtres chers.

Pour l'autre cofondatrice, Jennifer Siripong Mandel, l'idée a germé à partir de ses propres antécédents. Née à Boston d'un père thaïlandais et d'une mère irlando-américaine, elle a grandi sans en connaître beaucoup sur le côté asiatique de sa famille. Elle a affirmé que ce n'est qu'après le lancement de Root & Seed qu'elle a commencé à interroger à son père au sujet de la culture thaïlandaise et qu'ils en sont ainsi venus à mieux se comprendre.

« Les gens oublient la façon d'avoir des conversations, alors nous voulons leur donner les moyens de s'accorder la permission de poser des questions, d'apprendre à se connaître les uns les autres et d'enregistrer leurs récits, afin que les souvenirs et les histoires puissent être conservés en lieu sûr et alimenter un jour les réflexions et les célébrations de la vie », a déclaré Mme Siripong Mandel.

Root & Seed a également remporté le prix Choix du public pour lequel des centaines de votes ont été recueillis en ligne avant et pendant l'événement de Toronto.

Le premier prix dans la catégorie Entreprises en démarrage du concours a été attribué à UVX, une entreprise de Vancouver conceptrice d'un appareil appelé Zener, qui permet de désinfecter les espaces occupés à l'aide d'une lumière UV sans danger pour les humains. Le cofondateur et chef de la direction, Kunal Sethi, a déclaré qu'il avait été amené à mettre à profit ses compétences en génie après avoir vu un si grand nombre de résidents de foyers de soins de longue durée mourir pendant la pandémie, la grand-mère d'un ami faisant partie des victimes.

De nombreux hôpitaux et foyers de soins de longue durée utilisent déjà les rayons UV pour désinfecter les pièces, mais le problème vient du fait que les rayons UV conventionnels ne peuvent être déployés que dans des pièces inoccupées en raison de leur nocivité pour les humains, a déclaré M. Sethi.

« Comme ingénieurs, nous nous sommes dit qu'il existait sûrement une façon de rendre la lumière UV sécuritaire. Mais nous ne savions pas que ce serait si difficile. »

Lui et son partenaire, Saimir Sulaj, ont surmonté le défi et ont été en mesure de mettre au point un appareil capable de produire une forme de lumière UV qui peut être projetée en continu tout au long de la journée.

« Une personne peut se trouver dans la pièce tandis que vous désinfectez les surfaces et l'air », a-t-il ajouté.

La Régie de la santé de la Nouvelle Écosse croit suffisamment au concept pour investir dans des essais, et des études sont en cours à la Division des maladies infectieuses de la faculté de médecine de l'Université de la Colombie Britannique de Vancouver, a fait remarquer M. Sethi.

Le Défi d'impact national 2023 était ouvert aux entreprises en démarrage et aux organismes communautaires, au service de la communauté ou au service des jeunes. Il a réuni des finalistes de partout au Canada qui sont venus présenter leur technologie, leur programme ou leur service novateur permettant de vieillir avec choix et dignité au pays. Les gagnants des premiers prix ont mérité chacun 25 000 $ en espèces et une série de prix en nature. Et ils estiment que d'autres avantages intangibles sont rattachés à ces prix.

« Pour nous, cette reconnaissance vient confirmer que nous sommes sur la bonne voie, que nous avons une réelle occasion de changer la vie des personnes qui résident dans des foyers pour personnes âgées », a déclaré M. Sethi.

« Cet appui est très important pour nous. Nous savons que les liens que nous tisserons grâce à ce prix nous aideront vraiment à rehausser notre visibilité auprès non seulement de nouveaux utilisateurs, mais aussi de nouveaux canaux et de nouvelles occasions d'affaires », a indiqué Mme Siripong Mandel.

Le finaliste du prix pour la catégorie Organismes communautaires du Défi d'impact national est AGING ProACTIVELY, un organisme communautaire sans but lucratif au service des personnes âgées, qui a lancé et étend le programme Employeurs amis des aînés (CAFE) au Canada. Les personnes d'un certain âge seront en mesure de prolonger leur espérance de vie en bonne santé, d'améliorer leur sécurité financière, de travailler utilement et, par conséquent, de vieillir chez elles. Les employeurs améliorent leurs résultats en recrutant et en maintenant en poste des personnes âgées expérimentées.

Dans la catégorie Entreprises en démarrage, le finaliste (et lauréat du prix Choix du public) a été ElderPRIME, le développeur d'une application qui aide les adultes vieillissants et leurs familles à suivre et à communiquer avec exactitude leurs besoins en matière de santé et à consigner, conserver et partager en toute sécurité les instructions des médecins afin d'améliorer les résultats pour la santé, de réduire les erreurs de diagnostic et de prolonger l'autonomie des aînés.

Les huit finalistes des deux catégories pourront participer au camp IMPACT, un programme de 12 mois dans le cadre duquel ils pourront échanger et apprendre les uns des autres et tirer parti des occasions de réseautage et de l'expertise d'AGE-WELL et de SE Health pour faire progresser leurs innovations.

Le Défi d'impact national 2023 - Des innovations audacieuses pour vivre s'est déroulé devant un public engagé et enthousiaste réuni au centre-ville de Toronto.

Chaque finaliste avait quatre minutes pour présenter son produit, puis a répondu aux questions d'un jury d'experts. Dans la catégorie Entreprises en démarrage, chaque participant s'est présenté avec un prototype ou un service immédiatement commercialisable ou prêt à être offert à plus grande échelle.

AGE-WELL et SE Health remercient les généreux commanditaires du Défi d'impact national 2023 - Des innovations audacieuses pour vivre : l'Institut ontarien du cerveau (IOC), Spotlight Development Inc. (commanditaire principal), Metro (commanditaire Or), le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) (commanditaire Argent), Sodexo, SPACES et Bereskin & Parr (commanditaires de soutien).

Pour tout renseignement complémentaire sur le concours, consultez :



https://agewell-nce.ca/fr/fr-national-impact-challenge

Au sujet d'AGE-WELL:

AGE-WELL NCE Inc. est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien vise à rassembler une communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file pour accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et génèrent des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. www.agewell-nce.ca.

À propos de SE Health:

SE Health est une entreprise sociale sans but lucratif qui met à profit ses connaissances, sa vision et sa motivation pour influencer la façon dont les gens vivent et vieillissent chez eux, aujourd'hui et à l'avenir. Forte de ses racines canadiennes et de plus de 110 ans d'expertise, l'organisme a pour but d'apporter de l'espoir et du bonheur aux personnes qu'elle sert, en mettant l'accent sur ses valeurs de soins de la vie, d'amour et de travail dans un but précis, et en offrant qualité, excellence et innovation aux soins à domicile, au mode de vie des personnes âgées et à la prestation de soins familiaux. Grâce à son équipe de 8 000 leaders d'influence, SE Health fournit 25 000 échanges de soins par jour, pour un total de 50 millions rien qu'au cours de la dernière décennie. www.sehc.com

