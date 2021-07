QUÉBEC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - SiliCycle inc., une entreprise œuvrant dans le domaine de la santé, fondée et établie à Québec, franchit une étape majeure en annonçant avoir obtenu sa licence de vente au détail de produits de cannabis, de produits topiques, d'extraits de cannabis et de comestibles de la part de Santé Canada. C'est avec la contribution de sa filiale PurCann Pharma et sous les marques de commerce « Tyche », « Oovie » et « Ollopa » que les premiers produits seront disponibles sur les marchés québécois et canadiens dès le mois d'août pour Tyche et par la suite pour Oovie et Ollopa.

PurCann Pharma vise à améliorer la santé et le bien-être des individus en devenant le plus important transformateur canadien de produits, notamment pharmaceutiques, dérivés du chanvre et du cannabis. Le développement d'applications novatrices des produits du cannabis est au cœur des activités de l'entreprise.

CBD hautement purifié

PurCann Pharma a été fondée avec l'objectif de desservir les industries pharmaceutique, nutraceutique, cosmétique, alimentaire et de la santé animale avec des produits innovants issus du chanvre et du cannabis. Grâce à l'expertise unique en extraction et purification d'ingrédients issus de biomasses naturelles et en chimie fine de SiliCycle, PurCann Pharma transformera d'abord le cannabis et le chanvre en extraits purifiés et standardisés riches en CBD.

Les produits mis sur le marché cet été seront d'abord l'huile de CBD en gélules, en atomiseurs et liquide sous la marque « Tyche ».

PurCann Pharma mettra sur le marché des extraits de CBD de qualité supérieure, à haut taux de pureté, constants et standardisés.

Production verte

PurCann Pharma est en mesure de transformer plus de 200 tonnes de chanvre et de cannabis par année afin de produire près de 25 millions de bouteilles d'huile. L'entreprise prévoit également doubler la transformation en 2022 pour atteindre 400 tonnes par année.

Les emballages utilisés pour la mise en marché des produits sont également entièrement faits de produits recyclés et entièrement recyclables ou compostables.

Installations

C'est dans une usine moderne située dans le Parc technologique du Québec métropolitain que la production d'extrait de chanvre et de cannabis s'effectue. Construite en 2009 et récemment agrandie en 2019, l'usine occupe plus de 45 000 pi2, dont 9 000 pi2 de laboratoires et 20 000 pi2 d'espace de fabrication et d'emballage -- un investissement totalisant 45 millions $. Le site est certifié ISO 9001:2015. Les Bonnes Pratiques de Production (BPP) du Règlement sur le cannabis de Santé Canada sont implantées, et, en 2022, ce sont les normes BPF (GMP) qui le seront.

Citation

« C'est une grande fierté que nous ressentons aujourd'hui chez SiliCycle, PurCann Pharma et Tyche CBD. Très peu d'entreprises québécoises obtiennent la licence de vente au détail de cannabis puisqu'il faut respecter des procédés d'assurance-qualité irréprochables. SiliCycle est active dans le secteur de la santé et du bien-être depuis plus de 25 ans et respecte ces plus hauts standards depuis sa fondation.

PurCann Pharma bénéficie de cette expertise de haut niveau et l'étape franchie aujourd'hui permet de poser un autre jalon dans l'histoire à succès de SiliCycle. Il y a cinq ans, nous avions entrepris la démarche stratégique de viser des nouveaux marchés en santé et bien-être où l'expertise chimique et technique de SiliCycle pourrait être mise à profit. Nous sommes très heureux que PurCann Pharma ait maintenant atteint un stade de production et de commercialisation qui permettra la croissance de Groupe SiliCycle. »

- Hugo St-Laurent, président, chef de la direction, Groupe SiliCycle

À propos de PurCann Pharma

PurCann Pharma est une filiale du Groupe SiliCycle qui se spécialise dans la production et la commercialisation d'extraits riches en cannabinoïdes à partir du chanvre et du cannabis cultivés au Canada. Les extraits purifiés et standardisés riches en CBD et/ou en THC sont commercialisés en vrac ou sous la forme de produits finis, tels que teintures, gélules, vaporisateurs, etc. PurCann Pharma offre également des services de RD, d'extraction, de purification et d'emballage.

À propos de SiliCycle inc.

SiliCycle, qui fait partie du Groupe SiliCycle, est une entreprise qui a été fondée en 1995 à Québec. Elle est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits spécialisés destinés à l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie. Expert technique en chimie fine, SiliCycle vend dans plus de 100 pays ses solutions en extraction et purification de molécules d'intérêt de même qu'en chimie de la silice. Le savoir-faire de Groupe SiliCycle est recherché par les grandes fabrications industrielles des compagnies pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques, alimentaires et des laboratoires analytiques et de chimie du monde entier. Les membres de la famille SiliCycle sont des compagnies technologiques réalisant de la recherche et du développement, de la fabrication et visant les marchés mondiaux avec des produits et services dédiés à la santé, au bien-être de même qu'à la sauvegarde de l'environnement.

