Une entreprise québécoise de purification d'air Airpura fait don de purificateurs d'air HEPA aux écoles d'Amérique du Nord pour aider à lutter contre la propagation du COVID-19

Le monde entier a été ravagé par la pandémie, mais les enfants font partie des groupes qui en ont le plus souffert. Les fermetures d'écoles ont eu un effet néfaste sur la santé mentale des enfants. Ils ont également été le dernier groupe à être approuvé pour la vaccination, ce qui rend leurs taux d'infection comparables aux taux d'infection observés chez les adultes âgés de 18 à 49 ans. * Airpura, un fabricant de purificateurs d'air, a voulu aider dans la lutte et a lancé un concours lors de la rentrée scolaire demandant au public de nommer une école qu'ils jugeaient méritante en vue de gagner des purificateurs d'air pour toutes les classes de l'école.

LAVAL, QC, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Des recherches ont démontrées que la COVID-19 se propage principalement par transmission de particules dans l'air. Pour contenir la propagation de la maladie, le CDC a recommandé l'utilisation de purificateurs d'air portables HEPA, en particulier dans les écoles. Airpura, un fabricant de purificateurs d'air, basé à Laval, au Québec, a voulu aider dans la lutte et a lancé un concours lors de la rentrée scolaire demandant au public de nommer une école qu'il jugeait méritante en vue de gagner des purificateurs d'air pour toutes les classes de l'école. www.airpura.com

Plus de 1 725 candidatures ont été reçues de partout au Canada et aux États-Unis.

L'école Cloverdale Traditional School de la ville de Surrey, en Colombie-Britannique, a été nommée gagnante du concours et a remporté 20 purificateurs d'air HEPA pour son école. Ils ont reçu le plus grand nombre de votes de leur communauté pour les aider à gagner. Cloverdale Traditional School est une école primaire composée de 300 enfants. L'école est située sur le territoire traditionnel partagé et non cédé des nations Katzie, Semiahmoo et Kawntlen et défend les valeurs traditionnelles de respect, d'inclusion et de bon comportement. Le concours s'est terminé le 27 septembre 2021 et les gagnants ont été annoncés le 30 septembre 2021. De plus, 10 autres finalistes ont reçu un purificateur d'air de la compagnie Airpura.

Voici les écoles qui faisaient partie des finalistes et qui ont été sélectionnées sur la base du nombre de votes reçus : Millwood Elementary School (Nouvelle-Écosse), Wilbur E. Lucas Elementary (Texas), Indian Lake High School (Ohio), Kennedy Elementary (Texas), Southwest Adventist Junior Academy (Texas), Du Pont Middle School (Virginie de l'Ouest), George Greenaway Elementary School (Colombie-Britannique), Legacy Middle School (Floride), William J. Clinton Elementary (Texas), Pleasant Valley Elementary School (Pennsylvanie).

"Nos élèves, parents et enseignants sont très reconnaissants pour les purificateurs d'air. Surtout en ces temps difficiles où les précautions sanitaires sont primordiales, nos élèves et leurs parents sont heureux que nous puissions leur fournir une meilleure qualité d'air." Isais Vidal, directeur de l'école primaire Wilbur E. Lucas, lauréat du deuxième prix.

Airpura est un chef de file dans le contrôle des agents pathogènes au cours des deux dernières décennies. Le SRAS-CoV-2 est le cinquième agent pathogène qu'Airpura a traité avec ses systèmes de filtration d'air. Tout au long de la pandémie, les purificateurs d'air Airpura ont été déployés dans la lutte contre le COVID-19 dans les hôpitaux, les écoles, les cliniques dentaires et les lieux de travail à travers le monde. Découvrez comment Airpura exploite une recherche et une technologie de pointe dans ses produits de filtration d'air pour lutter contre les défis croissants posés par le changement climatique sur la qualité de l'air de la planète. Ces défis comprennent la lutte contre l'émission de toxines causée par les feux de forêt, l'excès de particules provenant des émissions des véhicules motorisés, les moisissures causées par les inondations et les allergies saisonnières de plus en plus difficiles

