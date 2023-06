Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour stimuler la croissance économique et aider les fabricants du secteur de la technologie de pointe à accroître leurs ventes sur le marché mondial.

NORTH VANCOUVER, BC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Partout en Colombie-Britannique, des entreprises novatrices créent des technologies pour résoudre les problèmes auxquels font face les fabricants du monde entier. À North Vancouver, Novarc Technologies Inc. met au point une solution d'automatisation unique visant à résoudre un problème de fabrication à l'échelle mondiale. Le robot de soudage à bobine de Novarc est le premier du genre au monde à être utilisé dans les machines et les applications de soudage de tuyaux, offrant aux industries traditionnelles une voie vers l'automatisation.

Une entreprise novatrice de North Vancouver reçoit plus de 2 millions de dollars pour commercialiser des robots de soudage à l’échelle internationale (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles et député de North Vancouver, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique (PacifiCan), a annoncé un financement de 2, 065 millions de dollars destiné à cette entreprise novatrice.

Novarc Technologies est une société de robotique à part entière située à North Vancouver et spécialisée dans la conception et la commercialisation de robots et de systèmes d'IA pour les applications de soudage robotisé.

Le soudage est nécessaire à la construction d'infrastructures essentielles, dans divers environnements industriels, tels que les hôpitaux, les stations d'épuration des eaux usées et les chantiers navals. C'est pourquoi la nécessité de recourir à la préfabrication a augmenté jusqu'à 20 % pour le soudage des tuyaux. La solution de Novarc automatise le processus de fabrication du soudage, permettant aux soudeurs de tous niveaux de compétence de travailler en collaboration avec le robot, ce qui augmente la sécurité et la productivité jusqu'à cinq fois pour le soudage de tuyaux en acier au carbone et jusqu'à douze fois pour les tuyaux en acier inoxydable.

Ce financement accordé par PacifiCan dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises permettra à Novarc de poursuivre sa croissance. L'entreprise a déjà installé des robots de soudage à bobine en Amérique du Nord, en Australie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Arabie saoudite et en Chine, et projette de poursuivre son expansion.

L'investissement annoncé aujourd'hui devrait permettre de créer 53 nouveaux emplois chez Novarc Technologies Inc. et de générer des revenus supplémentaires.

« Le monde entier peut profiter des solutions novatrices et de l'ingéniosité des innovateurs de la Colombie-Britannique. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera Novarc Technologies Inc. à trouver de nouveaux marchés mondiaux pour ses robots de soudage à bobine et démontre l'engagement continu de PacifiCan à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à réussir sur leur territoire et à l'étranger ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« La Colombie-Britannique regorge d'entreprises novatrices qui mettent au point des technologies permettant de relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Novarc Technologies Inc. est l'une de ces entreprises, qui utilise la fabrication de pointe pour créer des solutions à des défis mondiaux et qui est installée ici même, à North Vancouver ».

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles et député de North Vancouver

« Nous sommes ravis et reconnaissants de recevoir ce financement au moment où nous accélérons notre croissance pour atteindre de nouveaux marchés mondiaux avec nos solutions de soudage automatisé. Les fonds nous permettront d'intensifier nos efforts de vente et de marketing, et d'agrandir notre équipe avec le talent et les ressources nécessaires pour fournir un soutien sur ces nouveaux marchés ».

- Soroush Karimzadeh, directeur général de Novarc Technologies Inc.

Faits en bref

La fabrication de pointe consiste à élaborer des technologies novatrices pour créer de nouveaux produits, améliorer les procédés et établir des méthodes de travail plus efficaces et plus rentables. PacifiCan s'engage à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à devenir des leaders dans le domaine de la fabrication de pointe.

Novarc Technologies Inc. a été nommée l'une des entreprises américaines à la croissance la plus rapide en 2023 par le Financial Times, pour la deuxième année consécutive. Novarc a également été nommée pour la troisième année consécutive au palmarès des meilleures entreprises en expansion du Globe & Mail, et a figuré au rang 132 dans le quatrième classement annuel des meilleures entreprises en expansion du Canada établi par le Report on Business du Globe & Mail en 2022.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan collabore avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan (augmentation des revenus d'au moins 20 % année après année) soutient les entreprises à forte croissance qui prennent de l'expansion et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société.

