Une entreprise en démarrage marque un important jalon en transformant des résidus forestiers d'Alberta en gaz d'oléoduc

EDMONTON, le 28 oct. 2019 /CNW/ - G4 Insights Inc., une entreprise en démarrage novatrice qui se spécialise dans la production d'énergie propre, a fait la démonstration dans un essai sur le terrain que les résidus de l'industrie forestière peuvent être transformés en gaz naturel renouvelable (GNR). Le projet de démonstration technologique de l'entreprise a bénéficié du soutien d'un partenariat entre les gouvernements fédéral et provincial et l'industrie dont l'objectif commun était de distribuer de l'énergie propre aux foyers, aux entreprises et aux établissements industriels raccordés aux infrastructures de gaz naturel existantes.

Le consortium fédéral-provincial-industriel comprend Ressources naturelles Canada (RNCan), le fonds Gaz naturel financement innovation (NGIF), Alberta Innovates (AI), ATCO et FPInnovations, qui ont collectivement investi un total de 2,8 millions de dollars en subventions et en contributions en nature pour la mise à l'essai et la démonstration de la technologie d'hydrogénation pyrocatalytique (HPC) de G4 Insights.

Une fois commercialisée, cette technologie transformera la biomasse forestière en GNR pouvant être ajouté au système de distribution de gaz naturel existant et utilisé de façon interchangeable par les clients sans qu'il soit nécessaire de modifier l'équipement.

L'usine de démonstration de G4 Insights, qui est située à Edmonton (Alberta) et fonctionne maintenant depuis six mois, met à l'essai différents types de biomasse et produit des données techniques et financières servant à déterminer la performance optimale de l'installation. Le GNR produit pendant cette période a été soumis à des essais, puis injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel qui appartient à ATCO, le partenaire industriel qui l'exploite et où l'installation de démonstration est située.

Le gaz naturel renouvelable produit à partir de résidus de forêts aménagées selon les principes du développement durable peut réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'une proportion pouvant atteindre 85 pour cent par rapport à celles des combustibles classiques. Les résidus forestiers, qui comprennent toutes les parties de l'arbre, peuvent être transformés en biocombustibles solides, liquides ou gazeux comme le GNR. Ils peuvent ensuite servir de source d'énergie de remplacement comme carburant pour les transports ou dans les procédés industriels. La technologie de G4 Insights peut aussi servir à transformer les déchets agricoles en GNR.

En investissant dans le développement de cette technologie propre pour produire du GNR, on peut diversifier les sources d'énergie utilisées au Canada, réduire les émissions de GES, améliorer l'efficacité industrielle et créer de nouvelles possibilités d'affaires pour les entreprises canadiennes dans les collectivités rurales ou urbaines.

« Nous sommes enchantés de travailler avec le fonds Gaz naturel financement innovation et ses membres, de même qu'avec RNCan, Alberta Innovates et FPInnovations pour mettre à l'essai notre technologie d'hydrogénation pyrocatalytique. Ce projet démontre qu'il est possible de produire du GNR en fonction d'une distribution dans les régions forestières et de le livrer de façon efficace et abordable aux utilisateurs finaux au moyen des gazoducs existants. »

Edson Ng, directeur, G4 Insights Inc.

« Notre capacité de fournir de l'énergie propre aux foyers, aux entreprises et aux établissements industriels canadiens qui sont raccordés aux infrastructures de gaz naturel existantes repose sur l'accès à de nouvelles sources reconnues de GNR disponibles sur le marché. Au Fonds, nous nous réjouissons des progrès accomplis par G4 Insights et nous continuons à appuyer la démonstration de leur technologie, qui marque un jalon dans les démarches vers la commercialisation. »

John Adams, directeur principal, Fonds Gaz naturel financement innovation

« L'Association canadienne du gaz et ses membres croient qu'il faut investir dans les technologies du GNR pour créer un marché du gaz renouvelable prospère au Canada et ainsi aider à atteindre les objectifs environnementaux du pays. Je suis très heureux de voir que ce projet peut aider à stimuler le marché canadien du GNR et permettre au pays d'atteindre la cible ambitieuse qui a été établie par l'industrie du transport du gaz naturel, soit une teneur en GNR de 10 pour cent d'ici 2030. »

Timothy M. Egan, président et chef de la direction, Association canadienne du gaz

« Alberta Innovates encourage l'utilisation des ressources abondantes de l'Alberta en matière de biomasse renouvelable pour la mise au point de nouveaux bioproduits, dont la bioénergie. En investissant dans des technologies comme celle-là, nous pouvons ajouter de la valeur aux secteurs de la foresterie et de l'agriculture et contribuer à l'expansion de la bioéconomie de manière à procurer des avantages économiques et environnementaux à l'Alberta et au Canada. »

Laura Kilcrease, chef de la direction, Alberta Innovates

« ATCO est emballé à l'idée d'être l'hôte et le commanditaire de G4 à Edmonton. Le gaz naturel renouvelable (GNR) issu des déchets ligneux constitue une ressource renouvelable largement inexploitée que les Canadiens peuvent utiliser comme source de chaleur et d'énergie pour leur pour foyer et leur entreprise grâce à un combustible carboneutre. ATCO est en faveur du GNR comme technologie et nous espérons que ce soutien contribuera à accélérer l'adoption du GNR en Alberta et la commercialisation de la technologie de G4. »

Graeme Feltham, vice-président, Expérience client et innovation, ATCO

« FPInnovations est fière d'être partie prenante de ce projet exceptionnel, qui démontre le potentiel du secteur forestier du Canada à collaborer avec des fournisseurs de technologies locaux afin de générer une énergie propre à partir de biomasse de faible valeur. Il s'agit d'un très bel exemple d'une collaboration fructueuse entre de solides partenaires de recherche et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre contribution sur de tels projets. »

Stéphane Renou, Président et chef de la direction, FPInnovations

Quelques faits en bref sur le gaz naturel renouvelable (GNR)

Le GNR est issu de la décomposition de matières organiques provenant de fermes, de forêts, de sites d'enfouissement ou d'installations de traitement des eaux.

Le gaz est capté et nettoyé, puis injecté dans des gazoducs pour être livré de la même manière et avec le même équipement que le gaz naturel jusqu'aux foyers, aux entreprises, aux établissements industriels et aux flottes de transport.

Exploiter seulement 10 pour cent du potentiel de GNR du Canada générerait assez d'énergie propre pour chauffer un million de foyers canadiens pendant un an.

générerait assez d'énergie propre pour chauffer un million de foyers canadiens pendant un an. Le GNR issu de résidus forestiers produit 85 pour cent moins d'émissions de GES que le gaz naturel classique.

À propos de G4 Insights Inc.

G4 Insights Inc. est une entreprise établie à Vancouver qui vise à mettre au point et à commercialiser un processus d'hydrogénation pyrocatalytique (HPC) exclusif en vue de produire du gaz naturel renouvelable (GNR). Le HPC est un processus thermochimique à basse température qui permet la production économique à grande échelle de GNR à partir de la biomasse. Le GNR peut être produit en fonction d'une distribution dans les régions forestières et livré aux utilisateurs finaux au moyen des gazoducs existants.

À propos du fonds Gaz naturel financement innovation

Le fonds Gaz naturel financement innovation a été mis sur pied par l'Association canadienne du gaz pour favoriser le financement de l'innovation en matière de technologies propres dans le secteur du gaz naturel. Le fonds Gaz naturel financement innovation comble une lacune en matière de développement technologique dans le secteur et investit dans les efforts d'innovation dirigés par de jeunes compagnies de technologies propres ainsi que de petites et moyennes entreprises afin de trouver des solutions axées sur l'utilisation du gaz naturel en vue de relever les défis actuels et émergents du système énergétique canadien.

À propos d'Alberta Innovates

Alberta Innovates investit dans la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat pour stimuler la croissance et la diversité économiques de la province. Nous offrons une expertise technique, des conseils et du soutien entrepreneurial, des possibilités de partenariats, ainsi que du financement pour faire progresser les meilleures idées. Nous apportons un soutien à un vaste éventail de recherches et d'activités novatrices, de la découverte à l'utilisation. La collaboration est au cœur de nos activités : nous réunissons les esprits brillants et les grandes idées afin de stimuler l'innovation.

À propos d'ATCO

Avec environ 6000 employés et des actifs de 23 milliards de dollars, ATCO est une société de portefeuille diversifiée qui investit dans les domaines suivants : Structures et logistique (logements pour travailleurs, installations modulaires innovatrices, construction, services de soutien sur les chantiers et gestion des opérations et de la logistique), Infrastructures énergétiques (production d'électricité, transmission et distribution, transport de gaz naturel, distribution et développement d'infrastructures, stockage d'énergie et solutions en matière de traitement des eaux industrielles, vente d'électricité et de gaz naturel au détail), Transport (ports et logistique en transport) et Immobilier commercial.

À propos de FPInnovations

FPInnovations est un organisme sans but lucratif, chef de file mondial qui se spécialise dans la création de solutions scientifiques pour soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l'échelle internationale et qui répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et de ses partenaires gouvernementaux. Il bénéficie d'un positionnement idéal pour faire de la recherche, innover et livrer des solutions d'avant-garde qui touchent à tous les éléments de la chaîne de valeur du secteur, des opérations forestières aux produits de consommation et industriels. FPInnovations a des laboratoires de recherche à Québec, à Montréal et à Vancouver ainsi que des bureaux de transfert de technologie à l'échelle du pays.

