Redwood Empire Vineyard Management déploiera la première technologie d'irrigation intelligente de son genre dans les vignobles cet été

COMTÉ DE SONOMA, Californie, le 15 mars 2023 /CNW/ - Lumo [ lumo.ag ], une entreprise Agtech axée sur la durabilité de l'eau par le développement de la technologie de valve intelligente et d'irrigation, est fière d'annoncer que la société de gestion viticole de premier plan, Redwood Empire Vineyard Management (REVM), est sur le point d'essayer la première valve d'irrigation intelligente pour les cultivateurs cet été.

REVM est l'une des premières entreprises de gestion de vignobles à reconnaître les avantages de la technologie d'irrigation intelligente de Lumo. La société de gestion des vignobles, qui gère les vignobles au nom des propriétaires de vignobles et offre une gamme de services comme la plantation et la récolte de raisins, l'entretien des vignobles, l'irrigation, la fertilisation et la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies comprend l'importance d'un système d'irrigation qui produit des résultats cohérents et fiables.

« La valve d'irrigation intelligente de Lumo est très prometteuse et pourrait nous aider grandement à réaffecter nos ressources de façon beaucoup plus efficace, explique Tyler Klick, propriétaire de REVM. Avec les systèmes d'irrigation automatisés actuels, il n'y a pas de moyen commode de savoir si une irrigation planifiée a été effectuée correctement. Nous devons donc vérifier manuellement tout au long de la journée, ce qui finit par nous coûter du temps, de l'argent et notre ressource la plus importante, l'eau. La possibilité d'obtenir des données et des rapports en temps réel nous permettra d'automatiser vraiment nos irrigations.

Nous gérons des centaines de vignobles qui utilisent différents systèmes de gestion de l'irrigation et qui présentent tous leurs propres défis. Cela peut être une lourde tâche, ajoute M. Kilck. La solution de Lumo est prometteuse parce qu'elle pourrait devenir la solution d'irrigation standard dans les vignobles que nous gérons. Cela nous aiderait à fonctionner beaucoup plus efficacement et à créer plus de valeur pour nos clients. »

La valve d'irrigation intelligente de Lumo est la première du genre, offrant aux cultivateurs une précision et une efficacité inégalées. Chaque valve est connectée sans fil à Internet et comporte des capteurs intégrés qui captent et rendent compte du volume d'eau utilisé pendant chaque irrigation. Cette technologie assure une visibilité complète de chaque irrigation, éliminant ainsi la nécessité d'effectuer une diagraphie manuelle et de produire des rapports.

La technologie fournit des volumes d'eau précis à chaque bloc, avec un arrêt automatique lorsque le volume spécifié a été atteint. De cette façon, les vignerons peuvent profiter au maximum de leur temps, ce qui limite la nécessité de visiter inutilement les lieux. La technologie de Lumo permet également de déceler les anomalies d'irrigation, comme les débits élevés ou faibles, ce qui permet aux équipes de gérer au cas par cas et de se concentrer uniquement sur les sites qui nécessitent une attention particulière.

« La technologie de Lumo est sur le point de révolutionner la façon dont les entreprises de gestion viticole irriguent leurs vignobles, explique Devon Wright, chef de la direction de Lumo. Nous sommes ravis de travailler avec REVM cet été pour démontrer la puissance de notre valve d'irrigation intelligente et aider à ce que les vignobles soient plus efficaces et plus durables. »

À propos de Lumo

Lumo est une solution d'irrigation intelligente qui aide les cultivateurs à économiser de l'eau, améliorer la qualité de leurs cultures et réduire leurs coûts. Les valves intelligentes munies de capteurs intégrés permettent l'automatisation, la responsabilisation et la tenue de dossiers numériques, ce qui donne aux producteurs une visibilité sans précédent de la situation de leur réseau d'irrigation. Pour en savoir plus, consultez le lumo.ag

