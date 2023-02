UNE ENTREPRISE DE BELLECHASSE REMPORTE UN PRIX INTERNATIONAL : LA MICROBRASSERIE DE BELLECHASSE REÇOIT UN PAC GLOBAL AWARDS POUR LA BEAUTÉ DE SES EMBALLAGES

C'est pour l'emballage de ses sacs de café que la Microbrasserie de Bellechasse a remporté le prix "Best in Class". Elle était en concurrence avec de grandes entreprises telles que Molson, Danone, METRO, Tsingtao et Coca-Cola.

Souhaitant partager ses valeurs de fierté et d'appartenance au territoire, la Microbrasserie a demandé à l'entreprise Rootree de développer une identité visuelle représentant les paysages du territoire tels que l'emblématique Massif du Sud et ses éoliennes, le fleuve Saint-Laurent et la Marina, les paysages acéricoles, ainsi que les plaines agricoles.

« La mission de notre entreprise est d'être des ambassadeurs de Bellechasse et de faire rayonner la région. Nous voulons être source de fierté pour Bellechasse. » Gabriel Paquet, maître-brasseur et président de la Microbrasserie de Bellechasse

« Nous voulions que nos clients ramènent leur pochette de café chez eux et qu'ils puissent se remémorer les moments agréables passés à la Microbrasserie et dans Bellechasse. » Anabelle Goupil, directrice générale de la Microbrasserie de Bellechasse

À propos de la Microbrasserie de Bellechasse :

Fondée en 2013 en tant que coopérative de solidarité, la Microbrasserie de Bellechasse compte 250 membres. Elle comprend une microbrasserie, une brûlerie et un pub. Actrice majeure de la revitalisation du sud de la MRC, notamment en occupant un ancien bâtiment de la caisse Desjardins, cette coopérative de solidarité offre un lieu de rassemblement à l'ambiance unique. Les produits agricoles locaux composent le cœur de son menu et elle organise des activités culturelles, spectacles et expositions d'artistes. Ses savoureuses bières, au nom des villages de Bellechasse, sont un média de fierté et d'appartenance pour les gens de la région.

À propos du concours:

« Le concours PAC Global Awards 2022 est un concours mondial d'emballages, ouvert à toute personne ou entreprise internationale directement impliquée dans la propriété de la marque, la marque/le graphisme, la conception structurelle, le prépresse ou la fabrication d'un emballage vendu partout dans le monde. » Source : https://www.pac-awards.com/faqs

SOURCE MRC de Bellechasse

Renseignements: Source : Marilyn Laflamme, agente aux communications, MRC de Bellechasse, [email protected], Tél. 418-883-3347 poste 692; Pour entrevue : Gabriel Paquet, président Microbrasserie de Bellechasse, Tél. : 581-988-8987; Alain Vallières, directeur-général, Développement Économique Bellechasse, [email protected], Tél. : 418-883-2249