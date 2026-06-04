VALLÉE-JONCTION, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Gabion Express est fière d'avoir contribué à la revitalisation du Pavillon d'accueil de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, un projet architectural d'envergure qui vient de recevoir le Prix du public aux AZ Awards 2026, dans la catégorie Adaptive Re-Use, une distinction internationale soulignant l'excellence en architecture et en transformation de bâtiments existants.

Une entreprise beauceronne contribue à un projet d’exception : le Pavillon d’accueil de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est récompensé à l’international et remporte le Prix du public aux AZ Awards 2026 (Groupe CNW/Gabion Express)

Cette reconnaissance prestigieuse met en lumière une approche novatrice de mise en valeur du patrimoine bâti, où modernité, durabilité et respect de l'identité historique se rencontrent harmonieusement. Le projet de revitalisation de ce lieu emblématique de Montréal s'est démarqué à l'échelle internationale pour sa capacité à réinventer un lieu emblématique tout en préservant son essence architecturale et spirituelle.

Dans le cadre de cette revitalisation majeure, Gabion Express a eu le privilège de contribuer à ce chantier emblématique, mettant à profit son expertise spécialisée dans les solutions architecturales de gabions électro-soudés intégrés à des projets distinctifs de haute qualité.

« Participer à un projet aussi symbolique que l'Oratoire Saint-Joseph représente une immense fierté pour notre équipe. Voir aujourd'hui ce projet recevoir une reconnaissance internationale, qui met en valeur l'expertise québécoise en revitalisation architecturale, confirme l'importance de bâtir avec vision, innovation et respect du patrimoine », a affirmé Vincent Roy, président de Gabion Express.

Au-delà de la distinction remportée, ce prix témoigne du savoir-faire d'entreprises québécoises capables de contribuer à des réalisations architecturales de calibre mondial. Pour Gabion Express, cette participation s'inscrit dans une volonté constante de soutenir des projets structurants qui marient performance, intégration paysagère et qualité durable.

Gabion Express tient à féliciter l'ensemble des partenaires, architectes, concepteurs et artisans ayant contribué à cette réalisation remarquable qui continuera de marquer le paysage montréalais pour les générations à venir.

« Aux côtés de partenaires de premier plan tels que Lemay, Pomerleau et Alain Carrier Paysagiste Commercial, et l'ensemble des collaborateurs du projet, Gabion Express a eu l'honneur de fournir et d'intégrer les ouvrages de gabions qui contribuent aujourd'hui à l'identité architecturale unique de ce site exceptionnel », a tenu à souligner Vincent Roy.

À propos du projet emblématique de l'Oratoire St-Joseph

Plus de 1 000 tonnes de pierre pris sur le site même

Plus de 18 employés CCQ y ont travaillé

Des milliers d'heures de travail et plus de six mois d'installation

mois d'installation Réalisation finalisée en mai 2023

« L'Oratoire Saint-Joseph est bien plus qu'un bâtiment, c''est l'un des lieux les plus emblématiques du Québec, reconnu à travers le monde et visité par des millions de personnes. Gabion Express est fière de démontrer que les gabions peuvent prendre place dans des projets les plus prestigieux d'Amérique du Nord », a conclu le président de Gabion Express, Vincent Roy.

À propos de Gabion Express

Gabion Express est une entreprise québécoise spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de gabions électro-soudés de type architecturaux et structuraux destinées aux secteurs résidentiel, commercial, industriel, agricole et institutionnel. Reconnue pour son expertise, son innovation et la qualité de ses produits, l'entreprise accompagne des projets distinctifs où design, fonctionnalité et durabilité se rencontrent.

Fondée en 2017 par l'entrepreneur Vincent Roy et basée à Vallée-Jonction en Beauce, l'entreprise est devenue un leader du Gabion en Amérique du Nord grâce à la réalisation de plus de 700 projets ainsi qu'à un réseau provincial de plus de 200 entrepreneurs certifiés.

À propos des AZ Awards 2026

Le Prix du public aux AZ Awards 2026, dans la catégorie Adaptive Re-Use, est une distinction internationale qui célèbre les projets architecturaux les plus remarquables en matière de transformation et de réutilisation du patrimoine bâti.

SOURCE Gabion Express

Informations et gestion des entrevues: Martin St-Pierre, Relationniste, 514 207-2917 / [email protected]