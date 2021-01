Une entreprise autochtone gagne un prix pour réaliser un projet communautaire d'énergie solaire dans les T.N.-O.

OTTAWA, ON, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Les gouvernements, organisations, entreprises et communautés autochtones, surtout dans les régions nordiques et isolées, sont frappés de plein fouet par les changements climatiques et sont les mieux placés pour agir en faveur d'un avenir énergétique propre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets d'énergie propre dirigés par des communautés autochtones des régions éloignées qui priorisent la transition vers d'autres sources d'énergie que le diesel tout en soutenant le processus de réconciliation et l'autodétermination.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui que Grant Sullivan, l'un des 14 champions de l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel (IARDD) et actuel président de Nihtat Energy Ltd. (NEL), recevra un prix de 800 000 $ pour entreprendre la réalisation d'un projet d'énergie propre communautaire.

Entreprise dont les propriétaires et exploitants sont autochtones, NEL est le premier récipiendaire d'un prix de l'IARDD. NEL utilisera les fonds pour une série de phases de développement dans la région du delta de Beaufort en 2021 et 2022. Il s'agira d'une part de mettre en place des installations solaires à la station-relais pour satellites d'Inuvik en 2021 et de fournir la formation connexe, et d'autre part de planifier la construction d'une centrale solaire d'un mégawatt reliée au réseau à Inuvik, un chantier qui commencerait en 2021 pour se terminer en 2022.

C'est à Inuvik qu'il se consomme le plus de diesel pour le chauffage et l'électricité dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.). Des projets d'énergie renouvelable dans les T.N.-O. ont une foule de retombées positives pour les communautés (p. ex. création de nouvelles sources de revenus, renforcement de la formation et de l'emploi à l'échelle locale, amélioration de la sécurité énergétique) qui cadrent avec les priorités actuelles du gouvernement du Canada et du gouvernement des T.N.-O. Ce projet, qui bénéficie du soutien de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest, est un bel exemple de collaboration entre communautés autochtones, services d'utilité publique et gouvernements.

L'IARDD est une initiative de 20 millions de dollars d'Impact Canada qui vise à ouvrir de nouvelles possibilités en réduisant la dépendance au diesel dans les communautés autochtones éloignées. Elle s'inscrit dans le prolongement de 18 mois de consultation auprès de titulaires de droits, d'organisations autochtones et d'autres parties concernées. L'IARDD est mise en œuvre en collaboration avec l'Indigenous Clean Energy Social Enterprise et le Pembina Institute. En privilégiant la collaboration, l'IARDD non seulement favorise le développement de projets d'énergie propre, mais incitera aussi les Autochtones à faire preuve de leadership dans cet avenir énergétique plus vert que se prépare le Canada.

Un jury externe entièrement autochtone a sélectionné les communautés qui reçoivent une aide financière et prennent part à l'IARDD. Chaque communauté reçoit un soutien pratique et jusqu'à 1,3 million de dollars afin de concevoir un plan ambitieux pour l'énergie propre et de démarrer leurs premiers projets d'énergie propre. Les projets peuvent viser à mettre en valeur des technologies d'énergie propre, à favoriser l'efficacité énergétique, à renforcer les compétences de la communauté ou à ouvrir des débouchés économiques dans la communauté. Par le biais du programme de Ressources naturelles Canada L'énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées, les communautés participant à l'IARDD sont également admissibles à des fonds additionnels pouvant aller jusqu'à 9 millions de dollars pour la mise au point de leur projet. Les champions pourraient aussi chercher à établir des partenariats avec d'autres organismes de financement dans les prochaines années.

Le gouvernement continue de soutenir les projets communautaires qui nous aident à bâtir, pour tous, un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

Citations

« Les peuples et les communautés autochtones sont des chefs de file en matière de croissance propre au pays. En travaillant en collaboration avec eux, nous aidons à faire décoller de bons projets qui donnent d'excellents résultats. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le Conseil tribal des Gwich'in apporte son soutien aux projets énergétiques novateurs élaborés par nos propres participants, comme Grant Sullivan, pour le plus grand bien de nos communautés. Ces projets prouvent à quel point l'esprit de collaboration et la créativité dont font preuve les communautés et les entreprises autochtones, la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest ainsi que le gouvernement fédéral et les gouvernements territoriaux en tant que partenaires peuvent ouvrir la voie à un avenir énergétique plus durable pour le Nord. »

Ken Smith

Grand chef, Conseil tribal des Gwich'in

« Établir de solides partenariats avec les gouvernements, les communautés et les organisations autochtones est essentiel à l'avancement des objectifs de la Stratégie énergétique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour 2030, dont l'aménagement d'un système énergétique plus abordable, plus sûr et plus durable. Notre gouvernement et la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest se réjouissent à la perspective de travailler avec Nihtat Energy pour créer un modèle de production d'énergie renouvelable autonome qui appuie les entreprises autochtones tout en stabilisant les prix de l'énergie et en réduisant les émissions de GES. »

Diane Archie

Ministre de l'Infrastructure, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Ministre responsable de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest

« Le financement accordé à Nihtat Energy Ltd. par l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel (IARDD) représente une occasion en or pour des projets d'énergie propre dirigés par des communautés autochtones des régions éloignées tout en faisant progresser notre droit à l'autodétermination en tant que peuples autochtones. C'est la toute première fois dans l'histoire que Ressources naturelles Canada décerne un prix sous forme de financement à une organisation, une entreprise ou un gouvernement. L'IARDD est un programme vraiment unique qui a donné aux communautés une autonomie complète pour concevoir et édifier leur propre avenir écologique en délaissant le diesel. Le travail de Grant Sullivan représente à nos yeux une source d'inspiration et nous sommes honorés de travailler de concert avec Nihtat Energy et tous les champions de l'IARDD et leurs communautés. »

Darrell Brown

Président, conseil d'administration de la plateforme Indigenous Clean Energy

« Le Pembina Institute félicite Nihtat Energy Ltd. et Grant Sullivan pour cette réussite et les efforts déployés ayant permis de trouver des solutions pratiques afin de réduire l'usage du diesel à Inuvik et dans la région du delta de Beaufort. À mesure que des communautés nordiques et éloignées chercheront à s'affranchir du diesel pour leur production d'électricité, des initiatives comme celles-ci profiteront aux économies locales et auront un effet d'entraînement ailleurs au pays. »

Linda Coady

Directrice générale, Pembina Institute

