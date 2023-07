Une entreprise allemande choisit le Québec - Ottawa et Québec accordent 30 M$ à Duravit Canada pour son implantation à Matane

MATANE, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des appuis financiers totalisant 30 millions de dollars à Duravit Canada pour l'implantation, à Matane, d'une usine entièrement automatisée où sera produite de la céramique haut de gamme destinée aux salles de bains. Ce projet du groupe allemand Duravit AG, qui vise la carboneutralité d'ici 2045, est évalué à plus de 90 millions de dollars et devrait créer 240 emplois permanents.

La ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

En service à partir de 2025, l'usine constituera le premier site de production de Duravit AG en Amérique du Nord. L'entreprise vise à approvisionner le marché nord-américain tout en éliminant ses émissions de gaz à effet de serre. Grâce à l'hydroélectricité et à la proximité des intrants, l'usine de Matane deviendra la première usine de produits de céramique sanitaire carboneutre au monde.

Pour réaliser ce projet, le gouvernement du Canada accorde à l'entreprise une contribution remboursable de 19 millions de dollars consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

De son côté, le gouvernement du Québec lui octroie un prêt de 11 millions de dollars par l'entremise du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire.

« L'investissement du gouvernement du Canada dans ce projet permettra non seulement l'implantation d'une entreprise de notoriété mondiale au Québec, mais surtout d'une entreprise qui se démarque par sa capacité à innover depuis plus de 200 ans. En misant sur le Québec et son hydroélectricité comme source d'énergie propre et renouvelable, Duravit Canada démontre qu'il est possible d'allier la croissance à la lutte contre les changements climatiques. En appuyant Duravit Canada, notre gouvernement aide une entreprise à faire le saut vers les technologies d'avenir et à faire des choix gagnants pour notre planète. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le Canada sera le premier pays au monde à produire de la céramique carboneutre! Grâce aux talents des gens de chez nous, à notre énergie renouvelable et à notre proximité au marché, l'entreprise allemande Duravit a choisi Matane pour sa toute première usine en Amérique du Nord. Cet investissement s'inscrit non seulement dans notre vision économique pour un avenir plus vert, mais il permettra également de créer de bons emplois pour la région tout en renforçant la position et la réputation du Canada en tant que fournisseur vert de choix. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Notre gouvernement a à cœur le développement de nos régions, et l'arrivée d'une entreprise comme Duravit chez nous en est un bel exemple. L'importante aide annoncée aujourd'hui créera non seulement des emplois de qualité, mais stimulera aussi tout le développement économique de la péninsule. Le succès économique de Matane, c'est aussi celui de toute la Gaspésie, et notre gouvernement est fier d'y contribuer! »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Duravit est un leader mondial dans son domaine. C'est donc une excellente nouvelle que l'entreprise choisisse le Québec pour implanter sa première usine carboneutre au monde et établir son premier site de production en Amérique. Il s'agit d'un projet majeur, qui répond à nos objectifs de substitution des importations et d'augmentation de la productivité via l'automatisation des processus. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La région du Bas-Saint-Laurent est une porte d'entrée naturelle vers le marché des Amériques. Avec son port en eaux profondes, la ville de Matane occupe une position stratégique, qui lui a procuré un avantage concurrentiel dans la réalisation de ce projet porteur pour l'avenir de la région, mais aussi pour tout le Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Notre équipe est très heureuse de voir se concrétiser cet important projet d'implantation d'un acteur clé international au Bas-Saint-Laurent. Nous travaillons depuis plusieurs années auprès de Duravit afin de mettre en valeur le Québec et la belle région de Matane. C'est le début d'une relation d'affaires qui, nous en sommes convaincus, générera des retombées économiques majeures pour l'ensemble du Québec. »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

« Nous sommes très fiers d'agir en tant que précurseurs dans la conception d'une industrie sanitaire durable et de relever activement les défis que posent les changements climatiques. Chez Duravit, nous établissons ainsi de nouvelles normes visant à mettre en place des solutions innovantes dans un secteur caractérisé par une consommation énergétique élevée. »

Stephan Tahy, président-directeur général de Duravit

« C'est avec beaucoup de fierté et de joie que nous accueillons l'entreprise Duravit dans notre ville. Aujourd'hui, Matane se distingue en tant que ville forte, pilier économique et pôle d'attraction pour les entreprises du monde entier. Je salue le travail exceptionnel de tous nos partenaires impliqués dans ce projet et, bien entendu, l'équipe de Duravit, avec qui nous avons eu une excellente collaboration depuis le début. Les entreprises sont des alliées majeures pour le développement de notre ville et l'arrivée d'une multinationale comme Duravit ne peut que nous réjouir et nous confirmer la vitalité économique, actuelle et future, de Matane. »

Eddy Métivier, maire de Matane

Fondée en 1817, Duravit AG se spécialise dans la conception et la fabrication de produits de salle de bains, comme les toilettes, les douches, les bains, les lavabos, les vasques, les meubles et les accessoires.

L'entreprise emploie 7 200 personnes à travers le monde et possède douze sites de production répartis sur tous les continents, à part les Amériques. Ses produits sont distribués dans plus de 130 pays.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le programme CERI de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Investissement Québec International a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant les investissements directs étrangers dans toutes les régions et en soutenant les entreprises d'ici dans leurs activités à l'international, comme l'exportation et la prospection de talents internationaux.

