Une enquête de Morneau Shepell montre que les salaires devraient augmenter de 2,7 pour cent en 2020

L'Enquête sur les prévisions salariales révèle une forte augmentation des salaires au Canada, malgré une croissance économique au ralenti

TORONTO, le 30 sept. 2019 /CNW/ - D'après l'Enquête sur les prévisions salariales de Morneau Shepell, les employeurs canadiens s'attendent à ce que les salaires de base augmentent d'environ 2,7 pour cent en 2020. Il s'agit d'une hausse par rapport à l'augmentation moyenne réelle de 2,6 pour cent connue en 2019. La prévision comprend les augmentations liées aux structures salariales, aux années de service, au coût de la vie et au mérite, mais exclut les gels de salaires et les rajustements salariaux attribuables aux promotions.

Cette augmentation escomptée de 2,7 pour cent est supérieure au taux d'inflation prévu l'an prochain. En juillet, la Banque du Canada indiquait que l'inflation de l'indice des prix à la consommation devrait atteindre environ 2,0 pour cent d'ici la fin de 2020. Selon elle, compte tenu des tendances actuelles, la croissance économique canadienne ne devrait atteindre que 1,4 pour cent en 2019.

« Même si, selon les projections, la croissance de l'économie canadienne ralentira l'an prochain, nous nous attendons à ce que les salaires continuent d'augmenter en raison du resserrement du marché du travail, affirme Anand Parsan, vice-président, Groupe des services-conseils en rémunération. Les employeurs sont optimistes quant à la croissance anticipée en 2020. Nous observons une hausse stable des salaires de base depuis quelques années, et les chiffres réels sont égaux ou supérieurs à nos prévisions depuis 2017. »

L'enquête souligne que certaines provinces s'attendent à des augmentations salariales supérieures à la moyenne en 2020. Les employeurs de Terre-Neuve-et-Labrador s'attendent aux augmentations de salaire annuel les plus élevées, soit 3,1 pour cent, en raison de la hausse de la production pétrolière et de l'extraction de combustibles minéraux dans la région, d'après les plus récentes perspectives économiques du Conference Board du Canada.

Cela ne correspond pas à la tendance observée en 2019, lorsque la Colombie-Britannique et l'Alberta étaient celles qui prévoyaient les augmentations salariales les plus élevées. En 2020, les employeurs de la Colombie-Britannique s'attendent à des augmentations salariales de 2,8 pour cent, alors que ceux de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec prévoient des augmentations salariales de 2,7 pour cent. Les attentes des autres provinces varient de 2,5 à 2,9 pour cent.

« Alors que la chasse aux talents se poursuit et que les employés sont de plus en plus à l'aise de négocier des salaires plus élevés et de meilleurs avantages, il est essentiel que les employeurs conçoivent des stratégies de rémunération solides pour rester concurrentiels, ajoute monsieur Parsan. Nous constatons que les employeurs les plus prospères sont ceux qui favorisent le mieux-être financier, mental, physique et social de leurs employés. En veillant à ce que leurs effectifs demeurent heureux et en santé, les employeurs sont en mesure d'accroître leur productivité et ainsi que leur chiffre d'affaires. »

La 37e Enquête sur les prévisions salariales annuelle de Morneau Shepell (anciennement appelée Enquête sur les tendances en ressources humaines) a été réalisée du mois de juillet au mois d'août 2019, et couvre les prévisions de 506 organisations employant plus d'un million d'employés au Canada, représentatives d'un large pan des différents secteurs d'activité.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

