Une élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon aura lieu le 2 décembre 2019

QUÉBEC, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Une élection partielle aura lieu le lundi 2 décembre prochain dans la circonscription de Jean-Talon, située dans la région de la Capitale-Nationale. En vertu d'un décret du gouvernement du Québec pris aujourd'hui, le directeur général des élections, M. Pierre Reid, doit veiller à l'organisation de l'élection et en assurer l'intégrité.

Début de la période électorale 29 octobre 2019 Interdiction de diffuser, publier ou afficher de la publicité ayant trait à l'élection Du 29 octobre au 4 novembre 2019 Déclaration de candidatures Du 30 octobre au 16 novembre 2019 Inscription ou modification à la liste électorale Du 11 au 28 novembre 2019 Vote au bureau du directeur de scrutin 22, 23, 26, 27 et 28 novembre 2019 Vote par anticipation 24 et 25 novembre 2019 Vote le jour de l'élection 2 décembre 2019

Voici quelques dates importantes de la période électorale.

L'ensemble des citoyennes et citoyens canadiens âgés d'au moins 18 ans le jour de l'élection dont le domicile se trouve dans la circonscription de Jean-Talon ont le droit de voter. Ils doivent avoir leur domicile au Québec depuis au moins six mois, ne pas être sous curatelle et ne pas avoir perdu leurs droits électoraux.

Leur nom doit également être inscrit sur la liste électorale à l'adresse de leur domicile. Ils peuvent vérifier cette inscription de trois façons :

en ligne, à l'adresse www.elections.quebec/verifiez;

par téléphone, au 1 888 ÉLECTION;

sur la carte d'information qu'ils recevront par la poste au plus tard le lundi 11 novembre.

Les personnes qui seront à l'extérieur du Québec les jours de vote peuvent s'inscrire dès maintenant pour voter par la poste. La date limite pour le faire est le 13 novembre.

Les électrices et les électeurs de Jean-Talon peuvent verser jusqu'à 100 $ à chacun des partis politiques et des candidats indépendants autorisés, en plus du montant maximal de 100 $ qu'ils peuvent verser chaque année. Ils peuvent verser cette contribution additionnelle jusqu'à 30 jours après l'élection, soit jusqu'au 1er janvier 2020.

Élections Québec invite les électrices et les électeurs à consulter le site Web www.elections.quebec pour en savoir plus sur cette élection. Ils pourront bientôt y trouver l'adresse de leur bureau de vote et consulter la liste des personnes candidates. Toute personne qui a le droit de vote peut aussi postuler un emploi en ligne pour travailler à cette élection.

Avertissement en lien avec la tenue récente des élections fédérales

Étant donné le court délai entre les deux périodes électorales, les personnes qui se sont inscrites ou qui ont modifié leur inscription sur la liste électorale à l'occasion des élections fédérales du 21 octobre dernier doivent le faire à nouveau auprès d'Élections Québec.

Information sur la circonscription de Jean-Talon

Lors des dernières élections générales provinciales, le taux de participation a été de 75,16 % dans la circonscription de Jean-Talon. Près de 45 750 personnes étaient inscrites sur la liste électorale.

Un dossier socio-économique sur la circonscription de Jean-Talon se trouve sur le site Web d'Élections Québec, de même que la carte de cette circonscription.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

SOURCE Directeur général des élections

Renseignements: Service aux médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, servicemedias@dgeq.qc.ca

Related Links

http://www.dgeq.qc.ca