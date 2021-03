Une école de nouvelle génération pour le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, une première pour la métropole

L'école secondaire sera composée de lieux de collaboration favorisant la socialisation et d'espaces pédagogiques flexibles et évolutifs.

Dans une perspective de développement durable, la nouvelle école secondaire, qui sera certifiée LEED Argent, offrira une architecture mettant en valeur la lumière naturelle, de même que des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

« Nous sommes heureux de participer activement à ce projet majeur qui définira l'école de demain et qui sera bâti au cœur d'un quartier effervescent voué au parcours scolaire des jeunes et des adultes », déclare Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB. « Nous profitons de l'occasion pour remercier nos partenaires, notamment le Cégep André-Laurendeau qui nous a permis de réaliser ce projet au cœur d'un emplacement hautement stratégique », ajoute M. Bertrand.

La maison d'enseignement accueillera plus de 1000 élèves, ce qui permettra de réduire la pression actuellement exercée sur les écoles de ce secteur, qui doivent composer avec une forte augmentation de la population depuis quelques années. Au total, 32 classes, 4 classes multifonctionnelles, 12 locaux spécialisés (sciences et arts), 4 plateaux sportifs, un grand atrium avec gradins et un auditorium multifonctionnel sont prévus dans l'immeuble de

16 625 m2 (179 000 pi2). Les travaux devraient se terminer au printemps 2023.

« Nous sommes heureux de bâtir l'avenir des jeunes de notre territoire avec une école secondaire de nouvelle génération dont l'architecture et la configuration contribueront à la réussite des élèves », mentionne Marc Prescott, directeur du Service des ressources matérielles au CSSMB.

DES PARTENAIRES IMPORTANTS

Sans le soutien et le financement du ministère de l'Éducation et la collaboration d'importants partenaires, ce projet confirmé dans le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 du gouvernement du Québec, n'aurait pu voir le jour. Partenaires majeurs :

Société québécoise des infrastructures (SQI), gestionnaire de projet

Arrondissement de LaSalle

Cégep André-Laurendeau

Une aide financière de 750 000 $ de l'arrondissement de LaSalle permettra d'éclairer le terrain de soccer situé au centre du campus.

« Les travaux de construction de l'école secondaire de LaSalle marquent le début d'un nouveau chapitre pour les élèves et le personnel. Ensemble, nous faisons un pas de plus pour accroître la réussite éducative des jeunes du Québec. Cette nouvelle école leur permettra d'apprendre et d'acquérir de nouvelles connaissances dans un environnement moderne, adapté et dynamique », déclare Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation.

« Je me réjouis du début des travaux de la nouvelle école secondaire de LaSalle. Cet établissement d'enseignement est très attendu par notre collectivité. Puisque l'école est située au cœur d'un carrefour éducatif, elle viendra bonifier l'offre des établissements d'enseignement tout en contribuant au développement économique de la région », ajoute Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis fière que le gouvernement soutienne le projet de la nouvelle école secondaire de LaSalle. Ce projet, situé au cœur d'un vaste campus intégré, favorisera assurément le dynamisme éducatif et la collaboration entre les différents établissements d'enseignement, et ce, pour que le plus grand nombre d'élèves et d'étudiants puissent bénéficier des nouvelles installations entourant l'école », mentionne Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur.

« L'arrondissement est fier d'être partenaire dans la réalisation de cette magnifique école secondaire, en contribuant financièrement au système d'éclairage du terrain de soccer synthétique. En 1971, LaSalle a cédé tout ce quadrilatère au cégep André-Laurendeau pour la somme de 1 $. Cinquante ans plus tard, on y trouve un véritable campus scolaire intégré, où de jeunes LaSallois pourront étudier de la maternelle 4 ans jusqu'à la fin du cégep, ce qui est formidable! », indique Manon Barbe, mairesse d'arrondissement de LaSalle.

UN PARCOURS INTÉGRÉ POUR LES ÉLÈVES, DU PRÉSCOLAIRE À LA FORMATION COLLÉGIALE

Le site choisi pour ériger la nouvelle école secondaire se situe au cœur d'un vaste campus intégré, bien présent au sein de la communauté. L'école secondaire s'ajoute à l'école primaire de l'Orée-du-Parc et au Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité (CIMME), deux établissements du CSSMB, de même qu'au Cégep André-Laurendeau, à son CPE et à ses résidences étudiantes.

En choisissant d'investir dans une aire de jeu synthétique, le CSSMB offre du même coup, aux élèves du campus, la chance de profiter pleinement d'un plateau sportif durable pour la pratique du soccer.

À PROPOS DU CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec plus 11 500 employés investis dans la réussite de 72 000 élèves issus de près de 165 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification avec un taux de 88,8 %, ce qui le classe au premier rang du réseau public francophone au Québec.

