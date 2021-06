Une éclipse de Soleil aura lieu le 10 juin 2021. Soyez prêt.e.s pour le spectacle !

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le jeudi 10 juin 2021, Espace pour la vie invite le Québec à se lever tôt pour observer une éclipse de Soleil ! En effet, dès le lever du jour, une partie du Soleil semblera disparaître en plein ciel, éclipsée par la Lune. Si le phénomène sera visible à la grandeur de la province, c'est dans le nord du Québec que se trouvera la bande d'éclipse annulaire. C'est-à-dire que, de ce point de vue, l'ensemble de la Lune se trouvera devant le Soleil et le masquera en presque totalité (89 %), transformant temporairement le disque solaire en anneau de lumière. À Montréal, la Lune ne cachera qu'en partie le Soleil. De n'importe quel jardin ou balcon avec une vue dégagée est-nord-est, on pourra donc y observer une éclipse partielle entre 5 h 07 (lever du Soleil) et 6 h 39, atteignant un maximum de couverture à 5 h 39 (78,9 %). Pour l'occasion, l'équipe du Planétarium Rio Tinto Alcan accueillera les curieuses et curieux entre 5 h et 6 h 40 sur la passerelle du Parc olympique juste au-dessus de l'intersection des rues Aird et Pierre-De Coubertin. Les places sont limitées; la réservation gratuite est obligatoire sur Eventbrite .