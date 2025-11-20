Une double reconnaissance en une seule journée pour Mon Technicien

LAVAL, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le 13 novembre, Mon Technicien a été honorée deux fois plutôt qu'une : elle a reçu une Mention au Prix Performance Québec et a été finaliste dans deux catégories aux prix Dunamis de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval (CCIL).

Remise de la Mention, lors de la cérémonie officielle des Prix Performance Québec 2025, organisée par le Mouvement québécois de la qualité et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE). (Groupe CNW/Mon Technicien)

Lors de la cérémonie officielle des Prix Performance Québec, organisée par le Mouvement québécois de la qualité et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) dans le cadre du Salon MPA, Mon Technicien a reçu une Mention dans la catégorie PME de services indépendante, aux côtés de la Ville de Laval, la Ville de Pont-Rouge et Bio Biscuit.

Remis annuellement, ces prix constituent une reconnaissance prestigieuse remise par le gouvernement du Québec aux organisations qui se démarquent par l'excellence de leurs pratiques de gestion. Le processus rigoureux comprend une analyse complète, une journée d'entrevues et l'application de critères exigeants, inspirés des meilleurs standards de qualité. Cette Mention permet de mettre en lumière la solidité de leurs processus internes et leur engagement durable envers l'amélioration continue. Elle représente aussi une progression remarquable pour l'entreprise, qui démontre qu'elle est clairement sur la bonne voie !

Le même jour, l'entreprise a aussi été finaliste aux prix Dunamis, dans les catégories Acquisition ou transfert d'entreprise et Démarche en développement durable. La première nomination fait notamment référence à l'acquisition de la division MSP d'Openmind Technologies en 2024, une intégration stratégique qui a permis de consolider les talents et de renforcer la présence de l'entreprise sur le marché. La nomination en développement durable reflète quant à elle leur initiative menée avec Compensation CO₂ Québec, grâce à laquelle 5000 arbres ont déjà été plantés pour créer de nouvelles forêts locales et contribuer activement à la biodiversité.

Ces distinctions complètent un mois de novembre déjà exceptionnel, marqué par leur présence parmi les Meilleurs lieux de travail au Québec, selon Great Place to Work®. Pour Mon Technicien, ces reconnaissances multiples confirment qu'elle peut croître en gardant les humains, la qualité et la planète au cœur de ses priorités.

À propos de Mon Technicien

Mon Technicien est une entreprise offrant différents services informatiques d'infogérance adaptés aux PME de la région métropolitaine et de Laval et ses environs. En activité depuis 25 ans, Mon Technicien a su s'imposer sur le marché afin d'offrir un environnement informatique sécuritaire, fiable et performant à ses clients.

