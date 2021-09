Une dixième Ruche se déploie au Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La plateforme de financement participatif La Ruche officialise son arrivée au Centre-du-Québec, offrant également l'accès à un accompagnement local pour tous les projets porteurs de la région. Les entrepreneurs, individus et organismes de la région pourront désormais considérer La Ruche comme une solution de financement dans leur processus de démarrage ou de développement, créant naturellement des retombées positives dans les cinq MRC.

La Ruche Centre-du-Québec est la dixième Ruche à voir le jour, s'inscrivant ainsi dans un plan de déploiement provincial ayant pour objectif de s'implanter au sein de l'ensemble des régions administratives du Québec. Le tout est rendu possible grâce au soutien du Mouvement Desjardins et du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec (MEI).

Une Ruche qui se démarque déjà

La Ruche est un organisme à but non lucratif québécois spécialisé en financement participatif qui se distingue par ses programmes de financement additionnel, ainsi que par un accompagnement humain et personnalisé. C'est donc Maxime Valiquette-Chapleau qui prend la direction régionale et qui sera soutenu par une cinquantaine d'ambassadeurs locaux.

Quinze projets ont préalablement été activés sur le territoire, dans le cadre d'initiatives spéciales. Parmi celles-ci, on compte des campagnes d'achat local, des projets à vocation artistique de même que des campagnes ayant pour but de soutenir les banques alimentaires en nourriture. Ensemble, elles totalisent des retombées de 1 480 774 $. Une campagne portée par la Société de développement économique de Drummondville a d'ailleurs récemment rayonné dans la région, amassant plus de 1 M$ (financement participatif et financement additionnel combinés); un montant record sur la plateforme.

Des partenaires d'envergure

Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Mouvement Desjardins

Des partenaires locaux

Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec (ARDECQ)

Société de développement économique de Drummondville (SDED)

(SDED) Corporation de développement économique (CDEVR)

MRC Nicolet-Yamaska

À propos de La Ruche

La Ruche est une solution de financement participatif et un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté plus de 18,8 M$ en financement participatif et plus de 32 M$ en retombées totales et ce, dans les dix régions dans lesquelles elle est active. La Ruche innove par son accompagnement humain (dont plus de 460 ambassadeurs), ses programmes de financement additionnels et son approche régionale.

