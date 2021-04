MacMhaol-onfhaidh (Macaloney) Brewers & Distillers Ltd. (MBD), l'entreprise qui possède et exploite la Macaloney's Caledonian Distillery & Twa Dogs Brewery située à Victoria, en Colombie-Britannique, répond à une poursuite civile déposée par la Scotch Whisky Association (SWA).

La SWA allègue que la marque primée de whisky artisanal canadien de MBD viole son indication géographique (IG) de « whisky écossais », parce que les composantes de la marque de MBD (notamment « Caledonian », « Macaloney », « whisky de l'île », « Glenloy » et « Invermallie ») sont présentées comme étant des synonymes de « scotch ». MBD n'a jamais utilisé l'IG de « whisky écossais » pour ses whiskies distillés qui sont fabriqués au Canada.

Graeme Macaloney, le fondateur de la MBD et son fabricant de whisky, a déclaré : « La SWA semble avoir l'habitude d'intenter des poursuites interminables et coûteuses, ce qui a pour effet d'intimider les petites entreprises pour qu'elles renoncent à l'utilisation légitime de leurs noms de marque, comme en témoigne l'affaire du whisky Glen Breton ici au Canada, que la SWA a perdu, ainsi que plusieurs autres cas aux États-Unis. »

MBD est une distillerie familiale canadienne financée par de nombreux amateurs de whisky du pays, qui confectionne des whiskies canadiens de single malt et d'autres qui sont triplement distillés dans des alambics à l'aide de méthodes écossaises et irlandaises traditionnelles. Ainsi, MBD rend hommage à la tradition des fabricants de whisky tout autant qu'à la production locale grâce à ses marques de whisky. En plus de cette récente distinction, les whiskies canadiens de la MBD ont également remporté l'an dernier le prix de « Meilleur au monde » pour leurs créations à la fumée de tourbe et celui de « Meilleur au Canada » pour leur Invermallie vieilli en barrique de vin rouge dans le cadre de compétitions les opposant aux whiskies écossais, irlandais, japonais et américains.

À MBD, l'équipe chargée de la confection du whisky est constituée de personnes d'origine écossaise : Graeme Macaloney, fabricant de whisky, Mike Nicolson, maître distillateur (qui travaillait auparavant à Diageo) et feu Dr. Jim Swan, consultant en matière de whisky. M. Macaloney a fait ses débuts dans l'industrie du whisky en collaborant avec Diageo en tant qu'embouteilleur indépendant. Il s'occupait de mélanger, d'embouteiller et de vendre des scotches de Diageo et d'autres producteurs sous la marque « Macaloney's Twa Cask ». MBD soutient également le patrimoine écossais en commanditant les Victoria Highland Games et les British Colombia Highland Games.

MBD a ouvert ses portes à la fin de 2016 et a commencé à vendre ses produits en ligne sur sa page Web en 2019. Les activités principales de l'entreprise sont la fabrication de whiskies canadiens de single malt et d'autres qui sont triplement distillés dans des alambics, en plus de celle de la bière artisanale Twa Dogs, l'offre de visites guidées expérientielles de distilleries et de brasseries, ainsi que la fabrication sous contrat pour aider les aspirants fabricants de whisky à se lancer dans le domaine.

En 2016, MBD a pris l'initiative de communiquer avec la SWA pour comprendre ses exigences en matière d'étiquetage, et a fait preuve de transparence au sujet de l'utilisation des marques « Macaloney » et « Caledonian ». À l'époque, la SWA ne s'est pas opposée à l'utilisation des noms « Macaloney » et « Caledonian ».

C'est en 2019 que la MBD a commencé à vendre ses produits en ligne et à remporter des prix décernés par les World Whiskies Awards. La même année, la SWA a demandé à MBD de présenter son maître distillateur comme étant un « maître distillateur écossais » plutôt que comme un « maître distillateur de scotch », et MBD a obtempéré. Elle a également accepté de mettre en évidence la mention « canadien » sur ses emballages pour éviter toute confusion possible avec le scotch.

MBD a choisi un étiquetage et un emballage qui indiquent clairement que ses produits sont canadiens et fabriqués dans une distillerie située à Victoria, en Colombie-Britannique. De plus, une carte de l'île de Vancouver est bien visible sur l'emballage de ses whiskies haut de gamme. Récemment, en plus des prix décernés par les WWA, MBD a récolté des récompenses lors des Canadian Whisky Awards et de la Canadian Artisan Spirits Competition.

« Nous sommes fiers de rendre hommage à notre patrimoine, y compris mes origines écossaises et irlandaises ainsi que l'histoire de ma famille, a déclaré M. Macaloney. Je crois sincèrement que nous sommes en droit de mener nos activités en honorant à la fois cette tradition ainsi que notre réputation de distillerie artisanale de premier plan située sur l'île de Vancouver. Cet hommage se retrouve aussi dans chacune de nos bières, qui portent le nom de « Twa Dogs » d'après un poème de Robert Burns. »

Macaloney poursuit : « Nous n'utilisons pas et n'avons jamais utilisé l'IG de « whisky écossais » pour nos produits distillés au Canada, et nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'affirmation de la poursuite selon laquelle nous employons « Caledonian », « Macaloney » et d'autres termes comme « Glen » « Inver » et « whisky de l'île » comme des synonymes de whisky écossais.

Comme nous l'avons fait depuis le début, nous continuerons de collaborer avec la SWA et ses membres. »

Les raisons suivantes expliquent pourquoi les noms de marque de MBD ne sont pas synonymes de « scotch » :

a. Le nom Macaloney provient de Graeme Macaloney, le fondateur de MBD et son fabricant de whisky. À notre connaissance, aucun whisky écossais ne porte ce nom. b. Le Canada compte autant, sinon plus de distilleries insulaires que l'Écosse, ce qui rend injustifiée la contestation de l'utilisation par MBD du mot « île ». D'ailleurs, MBD invite les consommateurs à venir faire des visites guidées à la distillerie située sur l'île de Vancouver. c. Le terme « Caledonia » fait référence à un élément important de l'histoire de MBD, rendant hommage à la fois au patrimoine et à la terre d'accueil de son fondateur. En effet, avant qu'elle ne porte son nom actuel, la Colombie-Britannique était autrefois appelée Nouvelle-Calédonie par les colons locaux. d. « Glen » est utilisé par d'autres distilleries artisanales canadiennes, y compris pour le whisky Glen Breton de la Glenora Distillery, qui s'est défendue avec succès devant les tribunaux contre une poursuite intentée par la SWA en 2009, et le whisky Glen Saanich. e. Les noms « Glenloy », « Invermallie » et « Invernahaven » que portent certains des whiskies de MBD désignent les endroits précis où les ancêtres de M. Macaloney, fabricant de whisky, ont marqué l'histoire. À notre connaissance, il n'existe pas de whiskies écossais portant ces noms, et ils sont différents des whiskies de MBD.

Vous trouverez en annexe des images des whiskies de MBD (de gauche à droite : Glenloy, le « Meilleur au Canada », le spiritueux tourbé le « Meilleur au monde » et Invermallie, le « Meilleur au Canada ») ainsi que les fabricants de whisky écossais de MBD (de gauche à droite : M. Macaloney, M. Swan, M. Nicolson).

SOURCE Macaloney's Caledonian Brewery & Distillery

Renseignements: visitez le site www.MCaledonian.com ou envoyez un courriel à l'adresse [email protected]