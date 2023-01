MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW/ - La Commission de coopération environnementale (CCE) est ravie d'annoncer la nomination d'Octaviana V. Trujillo (Yaqui) au poste de présidente du Comité consultatif public mixte (CCPM) pour 2023. Titulaire d'un doctorat, elle est la présidente fondatrice du Department of Applied Indigenous Studies (Département des études autochtones appliquées) à la Northern Arizona University, où elle est aussi professeure émérite, et elle a également exercé la présidence de la tribu Pascua Yaqui en Arizona.

Octaviana Trujillo (Groupe CNW/Commission for Environmental Cooperation)

Depuis le début de sa carrière, elle défend les droits des peuples autochtones et élabore des cours, des projets et des programmes visant à soutenir le développement des nations tribales et les collectivités autochtones, notamment afin d'y maintenir les langues, les cultures et les modes de vie traditionnels, et elle y travaille avec les jeunes Autochtones.

« C'est avec grand plaisir que nous annonçons l'élection d'Octaviana Trujillo à la présidence du CCPM, qui en est membre depuis longtemps, a déclaré le directeur exécutif de la CCE, Jorge Daniel Taillant. Elle a déjà apporté beaucoup à la CCE grâce à ses connaissances et à son expérience, et elle s'est forgé une excellente réputation à titre de chercheuse universitaire, de dirigeante communautaire et de représentante de la tribu Pascua Yaqui en Arizona. À titre de nouvelle présidente du CCPM, elle va sans aucun doute donner un regain d'énergie à ses collègues du Comité et à toute l'équipe de la CCE. »

Au cours de l'année à venir, sous la présidence de Mme Trujillo, le CCPM organisera des consultations et des tribunes publiques au Canada, au Mexique et aux États-Unis qui auront trait aux enjeux environnementaux les plus préoccupants à l'échelle continentale et mondiale.

« Il est essentiel d'adopter une approche de conservation et d'intendance transformatrice fondée sur les droits de la personne en vue d'assurer la résilience des systèmes qui garantissent la vie et la santé, ainsi que l'utilisation, la gestion, la restauration et la conservation des ressources naturelles, a déclaré Mme Trujillo. Il me tarde de collaborer avec mes collègues du CCPM et l'équipe de la CCE dans le cadre de ces sujets, car ils font partie intégrante des moyens qui s'avèrent essentiels à la préservation de la vie sur cette planète que nous partageons. »

À la suite de chacune des consultations publiques qu'il organise, le CCPM formule des avis au Conseil de la CCE auquel siègent les plus hauts responsables fédéraux de l'environnement en Amérique du Nord. Composé de neuf citoyens bénévoles (trois de chaque pays), le CCPM exprime des avis qui portent sur toute question qui entre dans le champ d'application de l'Accord de coopération environnementale (ACE) que les trois pays ont conclu parallèlement au nouvel accord nord-américain de libre-échange, à savoir l'Accord Canada‒États-Unis‒Mexique (ACEUM).

Le président du CCPM est élu pour un mandat d'un an, et ce poste est occupé à tour de rôle par un représentant de chacun des trois pays. Le Comité se réunit tout au long de l'année à différents endroits en Amérique du Nord, habituellement en même temps que les activités qu'organise la CCE.

Pour en savoir davantage au sujet du CCPM, prière de consulter le site <www.cec.org/ccpm>.

À propos de la CCE

Les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis ont établi la Commission de coopération environnementale (CCE) en 1994 en vertu de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, à savoir l'accord parallèle à l'Accord de libre-échange nord-américain en matière d'environnement. Or, depuis 2020 et conformément au nouvel Accord Canada‒États-Unis‒Mexique (ACEUM), elle est désormais régie par l'Accord de coopération environnementale (ACE). La CCE rassemble un éventail d'intervenants issus du grand public, de peuples autochtones, des jeunes, d'organisations non gouvernementales, du milieu universitaire et du domaine des affaires en vue de trouver des solutions qui permettent de protéger l'environnement que partagent les trois pays nord-américains, mais tout en favorisant un développement économique durable au profit des générations actuelles et futures. On trouve de plus amples renseignements au sujet de la CCE à l'adresse <www.cec.org/fr>.

La CCE réalise ses activités grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, par l'entremise du ministère de l'Environnement et du Changement climatique, du gouvernement du Mexique, par l'entremise du Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles), et du gouvernement des États-Unis, par l'entremise de l'Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement).

