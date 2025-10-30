Une détresse sans précédent chez les médecins : le PAMQ tire la sonnette d'alarme

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le Programme d'aide aux médecins du Québec (PAMQ) tient à témoigner de l'ampleur de la détresse vécue par les médecins depuis l'adoption de la Loi 2, le 25 octobre dernier.

Notre équipe observe une hausse marquée des demandes d'aide, tant de la part de médecins que de gestionnaires et leaders médicaux inquiets pour la santé psychologique de leurs équipes.

« Nous sommes très préoccupés par les impacts que cette loi pourrait avoir, à court et à long terme, sur la santé des médecins », affirme la Dre Sandra Roman, codirectrice médicale et médecin-conseil au PAMQ.

Une souffrance profonde

Depuis 35 ans, le Programme a été témoin de nombreuses crises dans le réseau de la santé. Or, jamais il n'a observé une telle intensité de détresse psychologique.

Parmi les situations préoccupantes, il y a celles des médecins dont la capacité à travailler est déjà limitée par des problèmes de santé ou par des difficultés d'ordre personnel ou familial. Devant certaines dispositions de la Loi 2, ils se disent inquiets, se sentent injustement pénalisés et redoutent d'être stigmatisés au sein même de leur équipe.

Les médecins gestionnaires, pour leur part, expriment un malaise profond vis-à-vis d'autres dispositions de la Loi 2 les obligeant à adopter un rôle de surveillance de leurs collègues, ce qui représente pour eux un véritable conflit moral.

Plusieurs médecins qui nous contactent évoquent une perte de sens et une vive inquiétude quant à la qualité et la pérennité des soins qu'ils s'efforcent d'offrir au mieux de leur capacité. Ils ont l'impression qu'on leur impose des obligations qui leur est concrètement impossible d'assumer, et qu'ils sont tenus responsables - et imputables - du fonctionnement de l'ensemble du système de santé. Certains disent vivre un tel désarroi qu'ils ont de la difficulté à poursuivre leur travail.

Enfin, ils se sentent blessés par le manque de reconnaissance pour leur engagement quotidien auprès de leurs patients.

Promouvoir la santé des médecins pour une pratique médicale durable

Le PAMQ rappelle que la santé des médecins, comme celle de tous les soignants, est un enjeu de santé publique. L'adoption de la Loi 2 affecte le bien-être et la santé des médecins, déjà fragilisés depuis la pandémie.

La crise actuelle a un impact sur tous les médecins, sur leur santé, leur engagement, et sur le climat de travail. Ses conséquences risquent de se traduire par des arrêts de travail et des départs, et de compromettre l'accès et la continuité des soins offerts à la population.

Il est urgent d'agir pour mettre fin à cette vague de détresse. Le PAMQ réitère sa vive inquiétude et souhaite qu'une sortie de crise puisse être trouvée rapidement, pour le bien des médecins et de la population.

À propos du PAMQ

Créé en 1990, le Programme d'aide aux médecins du Québec (PAMQ) est un organisme sans but lucratif indépendant. Il a pour mission de venir en aide, dans le plus grand respect de la confidentialité, à tous les médecins, résidents et étudiants en médecine aux prises avec une situation qui peut nuire à leur santé psychologique et globale. Ses services sont assurés par des médecins-conseils qui comprennent les défis propres à l'exercice de la profession et qui ont à cœur de soutenir leurs collègues en difficulté dans la recherche de solutions pour retrouver la santé et une pratique durable. En plus des services de soutien-conseil, le PAMQ conçoit et met en œuvre des programmes de prévention en matière de santé psychologique, en plus de contribuer à la recherche.

