QUÉBEC, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Une délégation de l'Association étudiante de Dawson (AÉD) s'est rendue à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour livrer sa pétition.

En tout juste trois semaines, quelque 20 000 Québécois et Québécoises ont signé la pétition de l'AÉD demandant au gouvernement du Québec de maintenir le projet d'infrastructure de Dawson. La députée de Westmount-Saint-Louis, Jennifer Maccarone, a officiellement présenté la pétition à l'Assemblée nationale ce matin.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu de partout au Québec, a déclaré la présidente de l'AÉD, Alexandrah Cardona. Nous espérons que le gouvernement écoutera les étudiants de Dawson et les personnes qui nous appuient. Nous avons droit aux mêmes services et aux mêmes installations que l'ensemble des étudiants de cégep. Nous ne voulons rien de plus que les autres, nous voulons seulement ce qui est juste. Nous aimerions que le gouvernement traite de façon équitable l'ensemble des étudiants et étudiantes du Québec. »

D'après Arwen Low, vice-présidente aux affaires externes de l'AÉD, les étudiants de Dawson vivent depuis environ 20 ans avec les conséquences d'un important manque d'espace. « Avec la pandémie, ce déficit d'espace devient dangereux puisqu'il rend impossible la distanciation physique », a-t-elle expliqué.

Le nouveau pavillon de la santé serait un centre de formation pour les étudiants des sept programmes de technologie médicale et de services sociaux de Dawson. « Il abriterait aussi une clinique-école où les étudiants apprendraient tout en offrant des services sous l'encadrement de leurs enseignants à la population locale du centre-ville de Montréal, qui compte des personnes marginalisées comme les sans-abri et des membres de communautés autochtones urbaines », a-t-elle ajouté.

« Nos diplômés des programmes de santé ne deviennent pas des infirmières, des médecins et des techniciens anglophones. Ils deviennent des infirmières, des médecins et des techniciens québécois, et travaillent dans toutes les régions du Québec », a affirmé Arwen Low.

Elle a conclu en disant que la pandémie nous a rappelé d'exprimer notre reconnaissance envers nos travailleurs et travailleuses de la santé. « Étendons notre reconnaissance et notre gratitude à nos étudiants des programmes de soins de santé en leur offrant des espaces d'apprentissage qui sont conformes aux normes ministérielles! »

Il manque 30 % de l'espace nécessaire aux étudiants de Dawson. Le ministère de l'Éducation supérieure l'a affirmé de nouveau en décembre 2021.

SOURCE Collège Dawson

Renseignements: Contact : bureau des communications, Collège Dawson, Christina Parsons, [email protected], Mobile : 514-949-9183